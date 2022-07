Der Floridsdorfer Athletiksport-Club kann mit der Verpflichtung von Eren Keles einen weiteren Sommertransfer bekanntgeben. Der 28-jährige, bundesligaerfahrene Flügelspieler war zuletzt in der Türkei aktiv.

Mit der Verpflichtung von Eren Keles sichert sich der Floridsdorfer Athletiksport-Club die Dienste eines bekannten Offensivspieles mit Bundesliga-Erfahrung. Der gebürtige Wiener war zuletzt für den türkischen Drittligisten Tarsus Idman Yurdu aktiv und verstärkt ab sofort das Team des amtierenden Vizemeisters der ADMIRAL 2. Liga.

Sportdirektor Lukas Fischer zur Verpflichtung des 19-fachen Bundesligaspielers: „Neben unseren vielen jungen Offensivtalenten wollten wir uns zusätzlich mit einem Spieler verstärken, der bereits eine gewisse Erfahrung mitbringt. Mit Eren haben wir eine optimale Besetzung für diese Personalie gefunden. Es freut uns, dass die Rückkehr in seine Wiener Heimat über den FAC verläuft und wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft noch mehr Qualität verleihen wird.“

Eren Keles bei seiner Vertragsunterzeichnung am Sonntagmittag: „Ich freue mich, dass ich nach vier Jahren wieder zurück in meine Heimat Wien kehren kann und hier beim FAC eine neue Aufgabe und Herausforderung auf mich wartet. Die 2. Liga ist extrem spannend und ich bin sehr motiviert, demnächst mit der neuen Mannschaft auf dem Platz zu stehen.“

Eren Keles stammt aus der Jugend des Team Wiener Linien. Im Sommer 2017 gelang dem jungen Österreicher mit türkischen Wurzeln der Sprung in die Kampfmannschaft des SK Rapid Wien. Ein halbes Jahr später folgte der Wechsel zum SKN St. Pölten. Für beide Vereine stand Keles insgesamt 19-mal in der Bundesliga auf dem Platz. Im Sommer 2018 folgte der Wechsel zum türkischen Drittligisten Andanaspor, für den Keles in drei Jahren 83 Einsätze absolvierte, dabei neun Treffer und zehn Assists beisteuerte. Zuletzt war Eren Keles beim Drittligisten Tarsus Idman Yurdu aktiv.

Eren #Keles wechselt zum FAC ✍️ Der 28-jährige Flügelspieler kehrt nach vier Jahren in seine Heimat Wien zurück und verstärkt den FAC in dieser Saison 🤝🆕



Alle Infos ℹ️ https://t.co/s7Eg83qG9H #Wirfürden21 pic.twitter.com/M0UIkipncK — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) July 10, 2022

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL 2. LIGA

Fotocredit: FAC Wien