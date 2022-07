Der Floridsdorfer Athletiksport-Club gibt mit der Verpflichtung von Vice Miljanic einen weiteren Sommertransfer bekannt. Der 24-jährige, kroatische Mittelstürmer war zuletzt für NK Drava Ptuj in Slowenien aktiv.

V.l.: Vice Miljanic & Sportdirektor Lukas Fischer

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club macht mit der Verpflichtung von Vice Miljanic einen großen Schritt in Richtung Kader-Finalisierung. Der 24-jährige, kroatische Mittelstürmer war zuletzt beim slowenischen Zweitligisten NK Drava Ptuj unter Vertrag und überzeugte die Verantwortlichen des Floridsdorfer Vizemeisters mit guten Leistungen in der Vorbereitung.

Sportdirektor Lukas Fischer zur Verpflichtung des kroatischen Angreifers: „Es ist uns wichtig gewesen, dass wir auch in diese Saison mit drei nominellen Stürmern gehen. Mit Vice haben wir eine ideale Ergänzung zu Marcel Monsberger und Marvin Hernaus. Nicht nur mit seinen beiden Treffern im Testspiel gegen Donaufeld, sondern auch im Training hat er gezeigt, dass er ein sehr robuster aber zugleich agiler Stürmer ist. Wir sind überzeugt, dass er uns in dieser Saison weiterhelfen wird.“

Vice Miljanic zu seinem Engagement beim FAC: „Ich habe sehr gute Gespräche mit Mitja Mörec gehabt, der mich schnell davon überzeugen konnte, hier beim FAC zu unterschreiben. Der Verein ist in der vergangenen Saison sehr gut aufgetreten, das habe ich auch in Slowenien mitbekommen. Ich bin glücklich, hier einen Vertrag unterschrieben zu haben und möchte meinen Teil dazu beitragen, weiter erfolgreichen Fußball zu spielen.“

Vice Miljanic begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des kroatischen Erstligisten NK Istra 1961, wo er 2019 den Sprung zu den Profis schaffte. Es folgten Engagements unter anderem bei NK Brda in Slowenien und beim kroatischen Zweitligisten NK Inter Zapresic. Zuletzt stand Miljanic beim slowenischen Zweitligisten NK Drava Ptuj unter Vertrag. Für den FAC absolvierte der in Zadar geborene Stürmer einen Großteil der Vorbereitung, darunter die beiden Testspiele gegen Donaufeld und Neusiedl. Miljanic erhält beim FAC die Rückennummer 9.

Fotocredit: FAC