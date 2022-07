Nachdem der FC Wels am Samstag in der 1. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup in der oberösterreichischen Messestadt gegen ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien mit 0:7 "unter die Räder" kam, wollte es am Sonntag Lokal-Rivale WSC Hogo Hertha Wels im OÖ-Derby gegen den ADMIRAL 2. Ligisten SK BMD Vorwärts Steyr besser machen. In einem - nicht nur wegen der Temperaturen - heißen Duell lieferte der Drittligist vor 700 Zuschauern einen großen Pokalfight, spielte über eine Spielstunde gar zu Zehnt, um am Ende verdient mit einem 1:0-Sieg in die 2. Runde aufzusteigen. Gold-Torschütze: Philipp Stadlmann!

Mit dreiminütiger Verspätung pfiff Philip Gadler die Partie bei hochsommerlichen Temperaturen im Mauth Stadion Wels an, ehe ein anderer Philipp...und zwar Stadlmann von Hertha Wels die Gastgeber frühzeitig mit 1:0 in Führung brachte (14.). Der 25-jährige, defensive Mittelfeldspieler, der bisher in 36 Pflichtpartien für den Drittletzten aus der Messestadt zwei Mal scorte, bestrafte dabei einen Abwehrfehler des ADMIRAL Zweitligisten aus Steyr.

In der 31. Minute sah Erol Zümrüt die Ampel-Karte! Zu Zehnt trotzten die Welser der Hitze und dem Zweitligisten und brachten, obwohl über eine Spielstunde in Unterzahl, den 1:0-Vorsprung in´s Ziel!

Auch hernach bot der gastgebende Tabellenfünfte der Regionalliga Mitte dem klassenhöheren Gast Paroli und wirkte dabei vor allem defensiv diszipliniert und kompakt. Selbst der Ausschluss von Abwehrspieler Erol Zümrüt konnte die kampfstarken Schützlinge von Chefcoach Emin Sulimani nicht beeinträchtigen - die Welser hielten selbst über eine Spielstunde in Unterzahl spielend wacker dagegen.

Lattenkracher von Dragan Marceta

Die Madlener-Elf tat sich schwer, Torchancen zu kreiéren. Ein Sivrikaya-Schuss fiel zu zentral aus (57.), ein Versuch von Engin Ketan wurde zur Ecke abgewehrt (61.). Diesen Corner zirkelte Tolga Günes genau zu Dragan Marceta, dessen prächtiger Volley-Schuss an die Latte knallte.

In der letzten halben Stunden verteidigten die Welser tief, Vorwärts lief zwar unermüdlich an, konnte aber nur noch selten gefährlich werden. In der Schlußphase drückten die Steyrer zwar auf den Ausgleich, doch verfehlten wiederholt knapp das Gastgeber-Gehäuse, wobein der 85. Min. die Kugel am Außennetz landete. In der achten (!) Minute der Nachspielzeit - auch aufgrund der wiederholten Trinkpausen - reklamierte Vorwärts ein Handspiel im Strafraum, doch ein Elfmeter-Pfiff von Referee Philip Gadler blieb aus. So brachte der Drittligist den 1:0-Vorsprung ins Ziel und steigt in Runde 2 des Uniqa-ÖFB-Cup auf.

SKV-Trainer Daniel Madlener: "Die Chancen waren vorhanden, leider haben wir sie nicht genützt. Wenn man hinten ein Geschenk verteilt und vorne nicht trifft, reicht es eben nicht."

Uniqa-ÖFB-Cup, 1. Runde

WSC Hogo Hertha Wels - SK BMD Vorwärts Steyr 1:0 (1:0)

Sonntag, 17. Juli 2022, Mauth Stadion Wels, 18 Uhr, Zuschauer: 700, SR: Philip Gadler /Daniel Trampusch, Jakob Bögner

WSC Hertha – SK BMD Vorwärts Steyr 1:0 (1:0)

Hertha (4-2-3-1): Duna; Gasperlmair (78. Huber), Norenkov, Galiano, Awuni; Mislov, Cirkic (46. Kukic); Zümrüt, Stadlmann (88. Latifi), Ried (78. Mayr); Hodzic (46. Oberwinkler). Ersatz: Hasanovic; Shkodra. Trainer: Emin Sulimani.

Vorwärts (4-3-3): Eres; Apollonio (46. Ketan), Lageder, Prada, Dombaxi; Zdichynec (46. Marceta), Bitsche, Pasic; Sivrikaya (76. Cirkovic), Pellegrini (81. Maric), Günes (90. Dzinic). Ersatz: Hüttner; Lidan. Trainer: Daniel Madlener.

Tor: 1:0 (15.) Stadlmann.

Gelbe Karten: Cirkic (30. Kritik), Zümrüt (30. Unsportlichkeit), Mislov (76. Kritik), Duna (82. Unsportlichkeit), Mayr (96. Unsportlichkeit); Pasic (30. Unsportlichkeit), Zdichynec (34. Foul), Dombaxi (93. Kritik).

Gelb-Rot: Zümrüt (31. Foul).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at