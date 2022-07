Zwei der 32 Pokal-Partien in Rd. 1 im UNIQA ÖFB-Cup stehen noch aus. Darunter auch das Match des FAC beim TUS Bad Gleichenberg. Nach der covidbedingten Verschiebung bestreitet der Floridsdorfer Athletiksport-Club nun am morgigen Dienstag - ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - mit vier Tagen Verspätung sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison 2022/2023 und gastiert beim steirischen Regionalligisten. Mit einem Weiterkommen in der Bad Gleichenberg Arena soll für den amtierenden ADMIRAL 2. Liga-Vizemeister der Startschuss für eine erfolgreiche Spielzeit 2022/23 fallen.

Hat mit dem FAC den Aufstieg in der 1. Runde im ÖFB-Cup in Bad Gleichenberg im Visier: der kroatische Mittelstürmer-Sommerneuzugang Vice Miljanic.

Die Zielsetzung für das Cup-Duell beim Vorjahres-7. der Regionalliga Mitte ist klar, bestätigt auch FAC-Kapitän Mirnes Becirovic: „Wir wollen das, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, bestmöglich auf den Platz bringen und uns mit einer reifen Leistung und dem Aufstieg in die nächste Runde belohnen.“

In der Vorsaison startete der FAC Wien auswärts beim Salzburger Regionalligisten SV Seekirchen in die neue Spielzeit und konnte sich erst kurz vor Schluss mit einem späten 1:0-Siegtreffer das Ticket für die 2. Runde sichern.

Mörec: "Wollen im Cup wieder überwintern"

Entsprechend vorgewarnt äußert sich FAC-Trainer Mitja Mörec (siehe Foto) vor dem morgigen Auftakt: „Man sieht Jahr für Jahr, wie schwierig das erste Spiel einer Saison sein kann, gerade weil die Gegner immer top motiviert in eine Partie gegen Mannschaften aus einer höheren Liga gehen. Wir wollen heuer wieder im Cup überwintern, darum müssen wir morgen von der ersten Sekunde an präsent und hochkonzentriert sein.“

Mit Vorfreude, aber auch einer hohen Erwartungshaltung blickt FAC-Sportdirektor Lukas Fischer auf das erste Spiel der neuen Saison: „Wir blicken mit großer Vorfreude auf das morgigen Cup-Match in Bad Gleichenberg, denn mit dieser Partie endet auch eine lange Sommervorbereitung, nicht nur für die Spieler, sondern auch für alle Betreuer und Mitarbeiter im Verein. Mit dem Erreichen des Viertelfinales in der Vorsaison haben wir im Cup gezeigt, dass man auch als vermeintlich kleiner Verein in diesem Wettbewerb weit kommen kann. Das muss und wird auch heuer unser Ansporn im UNIQA ÖFB-Cup sein.“

In Vorsaison erst im Viertelfinale nach Verlängerung vs. Bundesligist WAC Endstation

In der Saison 2021/22 musste sich der FAC im Viertelfinale beim ADMIRAL Bundesligisten Wolfsberger AC erst nach 120 Minuten mit 2:4 geschlagen geben. Die TUS Bad Gleichenberg scheiterte vor einem Jahr in der 1. Runde zuhause gegen den Bundesligisten TSV Hartberg mit 0:3.

"Mit dem Erreichen des Viertelfinales in der Vorsaison haben wir gezeigt, dass man auch als vermeintlich kleiner Verein weit kommen kann. Das ist auch heuer unser Ansporn“ 🗣️



Alles zum morgigen Cup-Duell in Bad Gleichenberg gibt es hier 👉 https://t.co/WJWNvMWVQe#Wirfürden21 pic.twitter.com/cpO6HJot7U — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) July 18, 2022

Fotocredit: FAC