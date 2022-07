Nach acht langen Jahren ist der Kultklub First Vienna FC 1894 zurück in der ADMIRAL 2. Liga und eröffnet diese in der Saison 2022/2023 mit dem Match gegen einen der Aufstiegskandidaten - den FC Blau Weiß Linz (Freitag, 25. Juli, 18 Uhr, Hohe Warte). Die Philosophie des ältesten Fußballvereins Österreichs in der 2. Profiliga ist klar deklariert: sukzessive Verjüngung und zum Ausbildungsverein werden. Ein elementarer Faktor soll dabei auch eine Kooperation mit dem FC Red Bull Salzburg sein.

Sportchef Markus Katzer (im Bild mit einem der bisherigen drei Sommer-Neuzugänge, dem Israeli Itamar Noy) vor dem Liga-Start am Freitag daheim vs. FC Blau-Weiß Linz gegenüber der APA: "Wir haben jetzt nicht den großen Stress, dass wir gleich aufsteigen wollen, sondern wir wollen uns erst einmal konsolidieren."

Dafür bedarf es für Erfolgstrainer Alexander Zellhofer und seiner Elf, die am vergangenen Samstag in der 1. Runde des UNIQA-ÖFB-Cup in Siegendorf nach Elfmeterschießen gegen den gastgebenden Regionalligisten ausschied, allerdings schon noch die und andere Verstärkung.

Der richtige Kader-Mix ist gefragt. Die personelle Fluktuation nach dem Aufstieg im Frühjahr aus der Regionalliga in die ADMIRAL 2. Liga ist nicht ohne. Allein neun Spieler-Abgänge sind zu verzeichnen, gegenüber gerade mal bisher drei Neuzugängen. Darunter die 19-jährigen Marco Sulzner und Marcel Ecker, Leihspieler der ADMIRAL Bundesligisten LASK bzw. Austria Wien. Ablösefrei kam der Israeli Itamar Noy aus seinem Heimatland nach Österreich, respektive nach Wien-Döbling. Der 21-jährige Offensivakteur mit französischen Wurzeln braucht sicher auch noch seine Eingewöhnungszeit.

Bei den Sommerabgängen sind u.a. Mario Konrad, Stephan Schimandl, der Ex-LASKler Markus Wostry oder Jiří Lenko, der seine Karriere beendet hat.

Auf Innenverteidiger- und Stürmerposition noch Bedarf

Trainer Alexander Zellhofer: "Es war wichtig, dass wir uns erstens einmal verjüngen und auch ein bisschen neu aufstellen. Aber wir haben natürlich auch viele laufende Verträge, die den Kader definiert haben. Wir haben sicher auf der Innenverteidigerposition und auf der Stürmerposition noch Bedarf, wo wir noch auf der Suche sind. Ansonsten bin ich mit dem Kader zufrieden."

Einige Leistungsträger aus dem Aufstiegskader konnten gehalten werden. Mit Kerim Abazović (19 Jahre), Noah Steiner (23) und Bernhard Luxbacher (27) sind bereits junge, hungrige Akteure dabei. "Wir hatten letztes Jahr mitunter die jüngste Innenverteidigung und den jüngsten Innenverteidiger der gesamten Liga", so Zellhofer mit "Fingerzeig" auf Eigenbauspieler Abazović.

Demgegenüber ist auch Routine gegeben mit der "Ü30-Fraktion": Marcel Toth (33), Daniel Luxbacher (30), Tomas Šimković (35) Lukas Grozurek (30), Deni Alar (32) und Stephan Auer (31). Allerdings wurden diese ehemaligen Bundesliga-Erfahrenen wegen Verletzungen immer wieder zurück geworfen.

"Werden uns als Ausbildungsverein positionieren"

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Katzer gibt die Zukunfts-Devise aus: "Wir werden uns als Ausbildungsverein positionieren, da musst du junge Spieler forcieren." Profitieren wolle der Klub dabei auch von der neuen Kooperation mit dem österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Der Faktor "Geduld" soll dabei eine große Rolle spielen. Katzer: "Wenn man jung ist, da weiß ich selber, wie naiv man in die eine oder andere Situation dann gegangen ist." Nachsatz: "Ich glaube, dass wir für das erste Jahr einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern haben."

Und das Saisonziel? Cheftrainer Alexander Zellhofer: "Mit einem guten Platz im Mittelfeld wären wir schon alle zufrieden. Es ist wichtig, dass wir einmal ankommen und schauen, dass die Sachen rundherum funktionieren." Wie auch logistische und organisatorische Aufgaben, u.a. den intensiveren Trainingsbetrieb oder Auswärtstrips bis nach Vorarlberg. Man wolle als Verein "nachhaltig wachsen", um in ein paar Jahren im Konzert der Großen mitspielen zu können.

Duelle vs. Blau-Weiß Linz & Vorwärts Steyr was Besonderes für Zellhofer

"Wir freuen uns alle auf die 2. Liga. Es ist natürlich für uns eine super Sache, endlich auch wieder gegen namhafte Gegner zu spielen, ohne jetzt respektlos gegenüber den Vereinen in der Regionalliga zu sein", sagte Zellhofer. "Für mich als Oberösterreicher sind natürlich die Duelle gegen Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr etwas Besonderes."

Das tut weh. 😞 Wir kassieren in der letzten Sekunde der Verlängerung den Ausgleich und müssen uns im Elfmeterschießen mit 3:4 geschlagen geben.😕

Somit müssen wir uns gleich in der ersten Runde aus dem UNIQA ÖFB Cup verabschieden.#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/HcOlWfUJGY — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) July 16, 2022

Fotocredit: First Vienna FC 1894