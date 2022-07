Thomas Schiestl wechselt vom FC Liefering zum GAK 1902. Der 19-jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option für ein weiteres Jahr.

Der rechte Mittelfeldspieler durchlief die Akademie des FC Red Bull Salzburg und lief in dieser Zeit unter anderem für die U19-Mannschaft in der UEFA Youth League auf. In den vergangenen zwei Saisonen absolvierte er 19 Spiele für den FC Liefering. Sein Kampfmannschaftsdebüt feierte er in der Saison 2019/20 gegen den GAK. "Thomas hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen und verfügt über großes Potenzial. Wir freuen uns, dass er seine Weiterentwicklung nun beim GAK vorantreibt," sagt Sportchef Dieter Elsneg.

Fotocredit: GAK 1902