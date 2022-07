Beim gestrigen Match zum Auftakt der ADMIRAL 2. Liga zwischen Vorwärts Steyr und SK Rapid Wien II (Endstand: 2:2) ereilte ich Gastgeber bereits nach sechs Minuten eine Hiobsbotschaft: Silvio Apollonio wurde vom Spielfeld getragen. Das MRT bestätigte nun die Befürchtung. Wie der oberöstereichische Kultklub am Samstagnachmittag vermeldet, zog sich der 22-jährige Verteidiger einen Meniskus- und Kreuzbandriss im linken Knie zu.

Mehrere Monate Zwangspause stehen Silvio Apollonio bevor.

Hoffen auf rasches Comeback bei Oliver Filip

Vorsichtige Entwarnung gibt es hingegen bei Oliver Filip. Nach einer Verletzungspause aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel stand der 24-jährige gestern wieder am Platz.

Kurz vor der Halbzeitpause verließ der 24-jährige Leobener mit Griff auf den Oberschenkel das Spielfeld. Die Untersuchung gibt nun Grund zur Hoffnung und so ist es nicht gänzlich ausgeschlossen, dass der Mittelfeldspieler vielleicht sogar bereits am Freitag auswärts beim FC Liefering (Ankick: 18:10 Uhr) wieder am Feld stehen wird.

