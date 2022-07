ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894 gibt die Verpflichtung von Noah Rossler bekannt. Der 19-Jährige wechselt vom luxemburgischen Verein FC Victoria Rosport auf die Hohe Warte. Rossler erhält bei den Blau-Gelben einen Vertrag bis 2023.

Neuzugang Noah Rossler (re.) mit Sportdirektor Markus Katzer.

Mit Noah Rossler kann die Vienna ein weiteres Nachwuchstalent zu Österreichs ältestem Fußballverein lotsen. Der luxemburgische Nachwuchs-Nationalspieler kickte zuletzt bei Victoria Rosport in der höchsten luxemburgischen Liga, wo der 19-Jährige bereits auf 55 Einsätze zurückblickt.

In der BGL Ligue erzielte der Rechtsfuß sieben Tore und lieferte vier Torvorlagen.



Vienna Sportdirektor Markus Katzer: „Noah ist ein weiteres junges Talent, das wir verpflichten konnten. Ein absoluter Perspektivspieler, dem wir zutrauen bei uns den nächsten Schritt zu gehen. Generell muss man sagen, dass genau darauf der Fokus in der diesjährigen Transferperiode lag. Die Jungs werden sicher etwas brauchen bis sie in der neuen Liga ankommen, wissen aber auch, dass sie von uns die Zeit dafür bekommen."

Gesamt vier Junge für die neue Saison

Neben Noah Rossler (19) verpflichtete die Vienna in dieser Transferperiode mit Marcel Sulzner (19), Itamar Noy (21) und Marcel Ecker (19) insgesamt vier Spieler unter 22 Jahren.

Steckbrief Noah Rossler:

Geboren: 10. April 2003

Letzter Klub: FC Victoria Rosport

Position: Mittelfeld

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL 2. Liga

Fotocredit: First Vienna FC 1894