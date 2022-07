Mit Youngster Niklas Linke holt sich der SV Horn einen Neuzugang auf der Torhüter-Position. Weiters wird beim ADMIRAL 2. Ligisten aus Niederösterreich Nachwuchshoffnung Haris Ismailcebioglu als Kooperationsspieler in Krems aktiv sein.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Ersatztorhüter Matte Hotop musste der SV Horn am Tormannsektor reagieren und verpflichtet mit dem 20-jährigen Niklas Linke einen jungen Schlussmann mit viel Potential.

Der 1,95 Meter große Deutsch-Finne war in der vergangenen Saison mit dem VFB Homberg in der deutschen Regionalliga West aktiv. Beim SV Horn erhält der ehemalige finnische U-19 Teamspieler einen Einjahresvertrag.

Mit dem 18-Jährigen Haris Ismailcebioglu (Foto oben) kann ein hochtaltentierter Spieler, der in der AKA St. Pölten ausgebildet wurde, langfristig an den SV Horn gebunden werden. Um sich bestmöglich weiterentwickeln zu können, wird er in der Saison 2022/23 als Kooperationsspieler beim Kremser SC in der Regionalliga Ost fungieren.

Der offensive Mittelfeldspieler spielte bereits in der vergangenen Spielzeit bei Krems und war mit 14 Scorerpunkten maßgeblich am Aufstieg in die Regionalliga beteiligt.

V. l.: Geschäftsführer Andreas Zinkel und Tormann-Neuzugang Niklas Linke.

Youngsters in die Landesliga

Die beiden Nachwuchshoffnungen Philipp Eichberger und Kevin Petuely werden in der Saison 2022/23 jeweils in der Landesliga zum Einsatz kommen. Rechtsverteidiger Eichberger wurde zum SC Ortmann verliehen. Petuely schnürt seine Fußballschuhe für eine Saison beim SC Retz.

Fotocredit: SV Horn