Im Rahmen der 3. Runde der ADMIRAL 2. Liga reist der Floridsdorfer Athletiksport-Club am Freitag zum SV Licht-Loidl Lafnitz - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Nach der enttäuschenden Derby-Niederlage gegen Aufsteiger First Vienna FC 1894 soll in der Steiermark der erste Saisonsieg eingefahren werden. Besonders motiviert sein dürfte Sommer-Neuzugang Marvin Hernaus (Foto), der vom SV Lafnitz zum FAC kam.

FAC will Lafnitz-"Komplex" stoppen

Am kommenden Freitag bestreitet der Floridsdorfer Athletiksport-Club sein zweites Auswärtsspiel der Saison und gastiert im Rahmen der 3. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Spät-Spiel am 5. August beim SV Licht-Loidl Lafnitz. Nach dem Auftakt-Remis beim GAK 1902 und der enttäuschenden Derby-Niederlage gegen den First Vienna FC 1894 am vergangenen Sonntag peilt die Mannschaft der Trainer Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov bei seiner zweiten Steiermark-Tour den ersten Saisonsieg ein.

Mit dem SV Licht-Loidl Lafnitz geht es für den amtierenden Vizemeister jedoch gegen ein Team, gegen das die Floridsdorfer nach acht Aufeinandertreffen (vier Remis, vier Niederlagen) noch auf den ersten Sieg warten.

FAC-Trainer Mitja Mörec zwei Tage vor dem Topspiel der 3. Runde: „Natürlich kennen wir unsere Bilanz gegen Lafnitz, doch für Freitag spielt das keine Rolle, denn wir haben heuer eine neue und stark veränderte Mannschaft. Auch wenn das Ergebnis gegen die Vienna enttäuschend für uns alle war, sind wir positiv gestimmt und wissen, dass am Freitag alles möglich ist, wenn wir unsere Leistung abrufen. Gegen die Vienna haben uns oft nur wenige Zentimeter zum Glück gefehlt, das wollen wir zur Not am Freitag erzwingen."

Ex-Lafnitzer Marvin Hernaus verspürt "besondere Motivation"

Top-motiviert blickt auch FAC-Neuzugang Marvin Hernaus auf das bevorstehende Duell. Der 21-jährige Angreifer kam im Sommer aus Lafnitz zum FAC und stand beim letzten Aufeinandertreffen am 29. Spieltag der Vorsaison noch für die Steirer auf dem Platz: „Nach dem Unentschieden in Graz und der Niederlage am Sonntag wollen wir endlich voll anschreiben und werden alles dafür tun, dass wir mit drei Punkten nach Wien zurückfahren. Ich verspüre natürlich eine besondere Motivation für die Partie und will gerade in Lafnitz für positive Schlagzeilen sorgen.“

Personell könnte Neuzugang Christopher Kröhn nach einer Verletzungspause erstmals im FAC-Aufgebot stehen und gegen den SV Licht-Loidl Lafnitz, der am vergangenen Sonntag beim Aufsteiger SK Sturm Graz II eine überraschende 0:2-Niederlage kassierte, sein FAC-Pflichtpartie-Debüt geben.

"Gegen die Vienna haben uns oft nur wenige Zentimeter zum Glück gefehlt, das wollen wir zur Not am Freitag erzwingen" 🗣



Alles zum Auswärtsspiel beim @svlafnitz, einer Rückkehr an alte Wirkungsstätte & einem möglichen Debüt gibt´s hier 📄👉https://t.co/vWrA0EFnPT #Wirfürden21 pic.twitter.com/BSuipiprRQ — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) August 3, 2022

Fotocredit: FAC