Der FC Blau-Weiß Linz gibt die Verpflichtung von Lukas Rath bekannt. Der 30-jährige Burgenländer, welcher zuletzt bei der Admira unter Vertrag stand, kommt mit einer geballten Erfahrung von 176 Bundesliga- und 60 Zweitligaspielen in die Stahlstadt und wird mit einem Vertrag bis Saisonende, mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr, ausgestattet.

Lukas Rath, ausgestattet mit einem starken linken Fuß, ist für die Innenverteidigerposition vorgesehen und zeichnet sich neben seiner Schnelligkeit auch mit einem präzisen Kopfballspiel und einer bärenstarken Mentalität aus.

Zitat Sportdirektor Tino Wawra:

„Mit Lukas verpflichten wir den gewünschten Linksfuß in der Innenverteidigung. Er bringt dazu große Bundesligaerfahrung mit - was unseren jungen Spieler extrem helfen wird. Ein Spieler, der auch von seiner Mentalität perfekt hier nach Linz passt, davon konnte man sich in den ersten Trainings schon ein sehr gutes Bild machen.“

Zitat Trainer Gerald Scheiblehner:

„Wir haben uns mit dieser Verpflichtung lange Zeit gelassen und haben den Markt genau analysiert. Die Geduld hat sich ausgezahlt, da wir mit Lukas einen Spieler von unserem Weg überzeugen haben können, welcher perfekt in unser Anforderungsprofil passt! Ein sehr kopfballstarker Spieler, mit einem starken linken Fuß. Nach den persönlichen Gesprächen war schnell klar, dass er auch als Mensch sehr gut zu uns passt! Ich freue mich mit einem weiteren tollen Spieler künftig zusammenarbeiten zu dürfen!“

Zitat Lukas Rath:

„Ich freue mich irrsinnig auf die neue Aufgabe hier bei Blau-Weiß und dass es so schnell geklappt hat. Die Eindrücke die ich den letzten Tagen bekommen habe, waren sehr positiv. Ich habe von Beginn an von allen Verantwortlichen gespürt, dass sie mich gerne haben möchten und ich hoffe natürlich dass ich dazu beitragen kann, dem Verein eine großartige Saison zu bescheren.“

Fotocredit: FC Blau-Weiß Linz