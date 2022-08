Wie ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894 am heutigen Dienstagnachmittag vermeldet, gibt der Klub die Vertragsauflösung mit Tomáš Šimkovič bekannt. Der 35-Jährige, am 16. April 1987 in Bratislava geboren, wechselt zum FK RFS nach Lettland und gibt sein Comeback an seiner alten Wirkungsstätte. Im Frühjahr wechselte der offensive Mittelfeld- und ehemalige ÖFB-U20-Team-Spieler aus Riga zur Vienna und half den Blau-Gelben bei der Rückkehr in die 2. Liga.

Nach dem Aufstieg folgt der Transfer ins Baltikum

Im vergangenen Winter wechselte Tomáš Šimkovič vom FK RFS auf die Hohe Warte. Mit den Döblingern gelang Simkovic der Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga und damit die Rückkehr in den Profifußball.

Der offensive Mittelfeldspieler hatte großen Anteil beim Aufstieg in die 2. Liga und absolvierte 9 Partien für die Vienna in der Regionalliga Ost. Dabei erzielte der Linksfuß ein Tor. Nach dem geglückten Aufstieg mit der Vienna kehrt der ehemalige U20-Nationalspieler nun zum RFS zurück.



Mit dem FK RFS holte Tomáš Šimkovič 2021 den Meistertitel in der lettischen ersten Liga und stand in sechs Spielen der UEFA Conference League für die Mannschaft aus Riga am Platz.

"Verlieren absoluten Führungsspieler"

Vienna-Sportdirektor Markus Katzer: „Nach langen Gesprächen mit Tomas haben wir uns auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Tomas war eines der Puzzleteile, das uns geholfen hat, den Aufstieg in die 2. Liga zu fixieren. Mit ihm verlieren wir einen absoluten Führungsspieler, auf und abseits des Platzes. Tomas wird auf der Hohen Warte immer willkommen sein! Wir wünschen ihm alles Gute in Riga".

Jugendvereine von Tomáš Šimkovič: USC Kirchberg/Wagram ab März 1994, SV Donau, USV Großriedenthal, Rapid Wien, Austria Wien

Tomas Simkovic verlässt uns in Richtung Lettland 🇱🇻 Wir wünschen ihm alles Gute und bedanken uns für die gemeinsame Zeit am Weg zurück in die ADMIRAL 2.Liga 👏



Alle Infos dazu 👉 https://t.co/pv6v1n3z9a



📸 fotobyhofer#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/wiRybYqid6 — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) August 9, 2022

Fotocredit: Josef Parak