Remis, Sieg, Niederlage – der FC Liefering hat das volle Ergebnisspektrum nach nur 3 Runden der ADMIRAL 2. Liga bereits abgedeckt. Bei den kommenden Aufgaben soll die Punkteausbeute der Salzburger nun gesteigert werden. In Rd. 4 wartet auf die Jungbullen allerdings ein Team, das im Flow ist: Aufsteiger First Vienna FC 1894 bereichert auf Anhieb Liga 2, ist noch unbesiegt und legte mit 7 Zählern (2 Siege, 1 Remis) einen furiosen Start hin. Das Duell am Freitag in Grödig - ab 18:10 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - wird dabei auch ein Kräftemessen zwischen jugendlicher Dynamik und jahrelanger Profi-Erfahrung.

Beim bisher einzigen Heimspiel in der noch jungen Saison ging es für den 18-jährigen Ivorer Karim Konaté (re.) und den FC Liefering rasant zu. In einer packenden Partie lagen die Ingolitsch-Youngster vs. Vorwärts Steyr bereits mit 1:3 zurück, um noch den Turnaround zu schaffen und einen vielumjubelten 4:3-Triumph zu feiern.

"Wollen Vienna Wind aus den Segeln nehmen"

FC Liefering-Coach Fabio Ingolitsch: „Mit der Vienna erwartet uns ein Aufsteiger, der es geschafft hat, die Euphorie mitzunehmen. Wir wollen mit der jüngsten Mannschaft der Liga einem Team mit sehr viel Routine, vielen Ex-Bundesliga-Spielern, den Wind aus den Segeln nehmen und es schaffen, sie als Erster in dieser Saison zu schlagen.

Nach dem GAK wird das die nächste große Challenge gegen eine echte Männer-Mannschaft, eine körperlich robuste Truppe. Wir freuen uns auf die Herausforderung und hoffen, dass wir die Lehren, die wir aus dem GAK-Spiel gezogen haben, schon auf dem Platz umsetzen können.“



PERSONELLES: Federico Crescenti und Mohammad Sadeqi sind nicht einsatzbereit.

Am Donnerstag geht's wieder los! 🤩https://t.co/qbGBtjSqcr — FC Liefering (@FCLiefering) August 9, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL