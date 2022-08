Am 4. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der FC Dornbirn auf den SV Horn. Und dabei gelang es den Waldviertlern den Erfolgslauf fortzusetzen. Mit dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel kann man damit die Tabellenführung eindrucksvoll behaupten. Vor allem aufgrund einer sehr dominanten zweiten Spielhälfte geht der Auswärtssieg dann soweit schon in Ordnung.

Der Nachzügler kann Paroli bieten

Beim Aufeinandertreffen des Tabellenführers, der als einzige Mannschaft das Punktemaximum aufweist, gelten die Horner gegen das noch punktelose Schlusslicht als der unangefochtene Favorit. Die Waldviertler sind es dann auch, die vom Start weg das spielbestimmende Team sind. Die Hausherren sind vorerst einmal darum bemüht, dem Tabellenführer den anfänglichen Wind aus den Segeln zu nehmen.

Was dann mit Fortdauer der Begegnung auch gelingen sollte. So halten sich nach einer gespielten Viertelstunde die Spielanteile durchaus die Waage. Tormöglichkeiten sollte es vorerst noch keine zum Notieren geben. Was daran liegt, dass beide Mannschaften in der Defensive sehr kompakt zum Auftreten wissen. 31. Minute: Martin Krizic findet für die Janeschitz-Truppe eine Kopfballchance vor - zumindest der Hauch einer Gelegenheit.

36. Minute: Der Brasilianer Nepomuceno verstolpert eine vielversprechende Dornbirn-Chance. Im Gegenstoß streft dann ein Weitschuss nur knapp über das Gehäuse bzw. vergibt Pronichev eine Topchance für die Horner (43.) - Halbzeitstand: 0:0.

Yilmaz trifft für Horn - Dornbirn vergibt Elfmeter

In den letzten 20 Minuten vor dem Schlusspfiff finden beide Teams zu den ersten guten Gelegenheiten. Demnach ist die Hoffnung auch gegeben, dass es nun im zweiten Durchgang zu den ersten Treffern kommt. Vorerst ist bei den Hornern wiederum mehr Zug zum Tor erkennbar. Der Landerl-Schützlinge wollen es nun wohweislich wissen bzw. setzt man die Vorarlberger nun doch gehörig unter Druck.

Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Heimischen immer wieder sich zu befreien. Hinzu kommt, dass Dornbirn-Keeper Justin Ospelt immer wieder klärend eingreifen kann. Horn drückt nun gehörig auf die Tube. Man will es wissen, der vierte Sieg in Serie wird anvisiert. In der 78. Minute steht es dann aber beinahe 1:0. Der eben erst eingewechselte Elvir Ibrisimovic scheitert aber an Schlussmann Fabian Ehmann.

81. Minute: Jetzt aber kommt es zum 0:1! Nach Wallner-Vorarbeit ist es Burak Yilmaz, der vollstreckt. Beide Akteure wurde erst kurz zuvor eingewechselt. 88. Minute: Handelfmeter für Dornbirn! Aber Nepomuceno findet in Torhüter Ehmann seinen Meister - Spielendstand: 0:1. In der nächsten Runde gastiert der FC Dornbirn am Samstag, 20. August um 14:30 Uhr in Lafnitz. Der SV Horn besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 18:10 Uhr das Heimrecht gegen den FAC Wien.

FC DORNBIRN - SV HORN 0:1 (0:0)

Freitag, 12. August, 19:10 Uhr, Stadion Birkenwiese, 400 Zuseher, SR: Safak Barmaksiz

FC Dornbirn: Ospelt, Vazquez, Prirsch, Krizic (72. Rusch), Marte, Rodrigues, Santin, Nussbaumer, Kerber (72. Ibrisimovic), Mandl (60. Parger), Nepomuceno

SV Horn: Ehmann, S. Bauer (77. Macher), Hoffmann, Joppich, Neumayer, J. Bauer, Gashi (68. Yilmaz), Pronichev, Mulahalilovic (56. Schelle), Mijic (56. Wallner), Hausjell

Tor: 0:1 (81. Yilmaz)

Gelbe Karte: Krizic, Nepomuceno bzw. Joppich, Pronichev

Fotocredit: Admiral/GEPA