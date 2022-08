ADMIRAL 2. Ligist FC Flyeralarm Admira und Onurhan Babuscu gehen nach knapp elf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der 18-jährige Offensivspieler, der mit sieben Jahren in die Südstadt kam und in Baden bei Wien geboren wurde, wechselt mit sofortiger Wirkung in die türkische Süper Lig zu Gaziantep FK. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Haben Wunsch von Onurhan entsprochen"

Die sportliche Führung rund um Marcel Ketelaer und Jochen Seuling:

„Onurhan ist nach der U19-EM auf uns zugekommen und hat den Wunsch geäußert, dass er bei einem interessanten Angebot gerne wechseln würde. Dieses Offert ist nun gekommen. Daher haben wir uns in gutem Einvernehmen mit dem Verein abgestimmt und einem Transfer zugestimmt."

