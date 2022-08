Nach vier Spieltagen liegt der FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga mit fünf Zählern auf Rang 10. Für die Jungbullen von Chefcoach Fabio Ingolitsch wartet in Runde 5 die nächste "Challenge", geht es doch zum formstarken Tabellenzweiten SKU Amstetten - Freitag ab 18:10 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Mut macht, dass die Salzburger zuletzt dem drittplatzierten First Vienna FC 1894 in Grödig ein 1:1-Remis abringen konnten. Doch die gastgebenden Niederösterreicher befinden sich im Flow und sind noch unbesiegt.

"Traue Amstetten in heuriger Saison einiges zu"

FC Liefering-Coach Fabio Ingolitsch: „Amstetten ist ein stabiler Klub, der es geschafft hat, sich im Top-Feld der Liga zu etablieren. Sie haben einen guten Mix aus Routine und jungen Talenten in ihren Reihen, weswegen ich ihnen in der heurigen Saison einiges zutraue. Auf uns wartet in einem schwierigen Auswärtsspiel eine coole Challenge, wo unsere Jungs in allen Phasen gefordert werden.

Wir werden körperlich alles abverlangt bekommen und wollen zudem mutig im Offensivspiel auftreten. Wichtig dafür ist ein gesundes Selbstvertrauen, Klarheit in dem was wir tun, kombiniert mit einer gewissen Lockerheit.“



PERSONALSITUATION

Dario Bijelic, Federico Crescenti und Mohammad Sadeqi sind nicht einsatzbereit.

