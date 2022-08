Von wegen Sonntags-Langschläfer...nicht die Elf von Chefcoach Gerald Scheiblehner, die beim Sonntag-Matinee-Match vom Ankick weg furios los und einen Blitz-Doppelschlag hin legte. Nach 5 Minuten in der 5. Runde der ADMIRAL 2. Liga zwischen Aufsteiger SK Sturm Graz II, der vor einer Woche noch einen 5:2-Coup beim SKN St. Pölten feierte, und FC Blau Weiss Linz 0:2!!! Und einer beendete endlich seine Tor-Sperre - siehe nachfolgend und aktuell auch Ligaportal-LIVETICKER!

364 Minuten wartete der hoffnungsvolle Sommer-Neuzugang vom FC Blau Weiss Linz auf seinen ersten Liga-Treffer für den Stahlstadt-Klub: Ronivaldo Bernardo Sales. Der 33-jährige Brasilianer beendete seine Torsperre und war nach vier Minuten beim Sonntagmorgen-Spiel im Solarstadion in Gleisdorf zur Stelle. Abwehrspieler Manuel Maranda hatte in der eigenen Hälfte Matthias Seidl in Szene gesetzt, der Ronivaldo bei dessen Zweitliga-Premierentreffer für die Königsblauen prima auflegte (4.).

5. Spielminute! Wir legen fulimnant los! Das 1:0 durch Ronivaldo! #stuBWL — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) August 21, 2022

Der Torjubel war kaum verhallt, da trug sich unmittelbar nach Wiederanpfiff und Balleroberung der Gäste der Assistgeber selbst in die Torschützeliste ein. Tobias Koch mit einem herrlichen Heber für Matthias Seidl, der dem Grazer Goalie Luka Maric mit einem überlegten Abschluss in die kurze Ecke keine Chance ließ.

Feiern die Linzer heute beim Aufsteiger aus der Steiermark in der noch jungen Saison ihren ersten Auswärtssieg?

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at