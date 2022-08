Der Innenverteidiger kam im Sommer 2019 in die Südstadt und ist seit dieser Saison ein fixer Bestandteil der Profimannschaft.

Am 17. Juli 2022 erfolgte sein Debüt in der Kampfmannschaft, als er beim 4:2-Erfolg im ÖFB- Cup gegen Purgstall durchspielte. Zudem absolvierte der Defensivakteur zwei Einsätze in der Admiral 2. Liga.

„Jakob ist eines der größten Talente seines Jahrgangs in Österreich. Seine Vertragsverlängerung ist eine super Geschichte für den Verein und freut uns unheimlich. Er hat in der Vorbereitung bereits gezeigt, dass er ein elementarer Bestandteil unseres Kaders sein kann. Wir werden ihn mit all unseren Mitteln unterstützen, damit er seinen Weg weitergehen kann und step by step das nächste Level in seiner Entwicklung erreicht“, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Jochen Seuling, Technischer Direktor, ergänzt: „Jakob ist ein Paradebeispiel für die weitere Forcierung unseres Weges des Einbaus der eigene Akademiespieler. Ein Weg, der die Admira seit jeher auszeichnet. Bemerkenswert und daher doch schon ungewöhnlich ist, dass ein Defensivspieler in so jungen Jahren den Sprung in die Kampfmannschaft schafft und neben seiner Technik und Spielauffassung auch in puncto Zweikampfverhalten und Robustheit überzeugt. Daher freut es mich natürlich, dass wir mit dem ‚Admira Gesamtpaket und Weg‘ alle Beteiligten überzeugen konnten.“

Fotocredit: Admira Wacker