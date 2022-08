Der FC Mohren Dornbirn 1913, nach fünf Runden mit nur einem Zähler Tabellenvorletzter der ADMIRAL 2. Liga, bekommt jeweils auf Leihbasis personellen Zuwachs für Abwehr und Angriff von zwei Vorarlberger Bundesligisten: Leo Mätzler kommt vom SCR Altach und Jan Stefanon vom SC Austria Lustenau.

Jan Stefanon (Foto) ist seit Jänner 2021 bei Austria Lustenau und bestritt 39 ADMIRAL 2. Liga-Spiele, zwei Bundesliga-Partien und konnte zusätzlich 8 Einsätze im UNIQA-ÖFB-Cup verbuchen. In diesen Spielen erzielte der 23-jährige Mittelstürmer 9 Treffer und bereitete 3 Tore vor. Ausgebildet wurde der Hohenemser bei seinem Heimatclub, dem VfB Hohenems. Der SC Austria Lustenau ist seine erste Profistation.

Beim FC Dornbirn soll der Angreifer nun für die notwendigen Tore sorgen und dem Offensivspiel der Rothosen zusätzliche Schnelligkeit verleihen.

Der Lustenauer Sportkoordinator Alexander Schneider: „Wir haben gemeinsam mit Jan seine aktuelle Situation analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Möglichkeit dieser Leihe genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Die letzten Wochen waren für ihn verständlicherweise nicht einfach. Speziell für einen Stürmer sind Spielzeit, Selbstvertrauen und ein gewisser Flow sehr wichtig.

Wir sind weiterhin voll von seinen Qualitäten überzeugt und sind uns sicher, dass Jan durch diesen Schritt die benötigte Spielzeit, in einer ihm bekannten Liga bekommt und zudem Verantwortung in einem jungen Dornbirner Team übernehmen kann. Er wird sich in Dornbirn den Spaß am Fußball, die Selbstverständlichkeit vor dem Tor und das Selbstvertrauen holen, sodass er spätestens nächsten Sommer als noch gereifterer Spieler nach Lustenau zurückzukehren wird.“

Der gebürtige Dornbirner Leo Mätzler trägt seit Sommer 2019 das Trikot des SCR Altach und war in den zurückliegenden beiden Spielzeiten an den FC Wil und Austria Lustenau verliehen.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter SCR Altach: „Für die Entwicklung von Leo Mätzler steht im Vordergrund, Spielpraxis zu sammeln. Er bekommt beim FC Dornbirn die Möglichkeit, sich zu zeigen und durchzusetzen. Wir wünschen ihm dafür alles Gute und werden seine Entwicklung verfolgen.“

Leo Mätzler

Geb.: 17.04.2002 in Dornbirn; Nationalität: Österreich

Position: Innenverteidiger

Größe: 1,89m; Rechtsfuß.

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Ligisten

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL