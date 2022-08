Tranziska-Transfer! Der FC Flyeralarm Admira wird sechs Tage vor Schließung des Transfer-Fensters in Österreich & Deutschland noch einmal tätig und engagiert den 21-jährigen Jakob Tranziska, geboren im oberfränkischen Coburg. Der deutsche, 1,90 Meter-Mittelstürmer kommt von FSV Mainz 05 II und erhält einen langfristigen Vertrag.

19 Tore in Vorrunde in Bayernliga

Sportdirektor Marcel Ketelaer: „Durch den guten Kontakt zu Mainz hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, den Spieler zu verpflichten. Aufgrund der Personalsituation von Schmidt und Nikolov, wo die Ausfallszeit noch nicht einschätzbar ist, haben wir uns kurzum dazu entschlossen, Jakob zu verpflichten."

Jochen Seuling, Technischer Direktor: „Ich kenne Jakob schon aus seiner Jugend beim 1. FC Bamberg und verfolgte seinen Weg: Er hat sich kontinuierlich entwickelt, ist jedoch noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung. Nach 19 Toren in der Vorrunde in der Bayernliga hat er auf sich aufmerksam gemacht und ich wollte ihn schon im letzten Jahr in die damalige 3. Liga nach Würzburg holen. Damals fiel die Entscheidung jedoch nachvollziehbar für Mainz 05. Das erste halbe Jahr dort hatte er mit einer an sich „normalen“ Belastungsumstellung zu kämpfen, die jetzt überwunden ist.“

Der Rechtsfuß bekommt bei den Südstädtern die Rückennummer 11 und steigt heute ins Training ein.

