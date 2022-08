31. August 2022! Sommertransfer-Deadline-Day! Der FC Blau-Weiß Linz, heute Abend in Rd. 2 im ÖFB-Cup beim SKU Amstetten - ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - will es wissen, hat vor der Saison das Ziel ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg kund getan und heute noch mal am Transfermarkt "eingekauft". So gibt der Stahlstadt-Klub die Verpflichtung von Marco Krainz bekannt. Der 25-jährige, zentrale Mittelfeldspieler, der zuletzt bei ADMIRAL 2. Liga-Konkurrent FAC unter Vertrag stand (gestern im ÖFB-Cup in Kapfenberg jedoch schon nicht mehr im Kader war), wird bei den Linzern mit einem Arbeitspapier bis 2024 ausgestattet.

Die ADMIRAL 2. Liga und blau-weißen Vereinsfarben bleiben ihm erhalten, allerdings ist der Klub neu: Marco Krainz (li.) wechselt am heutigen Sommertransfer-"Deadline-Day" vom FAC zum FC Blau Weiß Linz.

"Marco gibt unserem Mittelfeld nochmals eine zusätzliche Note"

Über die Akademie der Wiener Austria zu Austria Lustenau und letztendlich zum FAC – gepaart mit 166 Spielen in „LigaZwa“ - spricht der Werdegang des gebürtigen Wieners für sich. In der abgelaufenen Spielzeit wurde Krainz, welcher auch 36 ÖFB-Länderspiele (diverse Nachwuchsmannschaften) in den Beinen hat, ins Team der Saison gewählt.

Sportdirektor Tino Wawra (im unteren Bild mit Neuzugang Marco Krainz) zur Verpflichtung: „Marco war letztes Jahr mit seinen Leistungen maßgeblich an der tollen Saison des FAC beteiligt. Dass wir ihn jetzt noch am letzten Transfertag zu uns lotsen konnten, ist eine super Geschichte.

Er gibt unserem Mittelfeld durch sein Profil nochmals eine zusätzliche Note, die wir noch nicht hatten und macht unseren Kader definitiv noch stärker. Aber auch er wird wie alle anderen Neuzugängen eine gewissen Anlaufzeit brauchen, um die neuen Abläufe unseres Spiels kennen zu lernen.“

Sportdirektor Tino Wawra (li.) mit seiner neuesten Transfer-Errungenschaft, Neuzugang Marco Krainz.

"Wir waren lange geduldig und es hat sich ausgezahlt"

Trainer Gerald Scheiblehner: „Mit Marco haben wir einen Spieler dazu geholt, der uns sehr bald entscheidend helfen wird. Wir waren lange geduldig und es hat sich ausgezahlt. Ich freue mich sehr, dass sich ein weiterer sehr interessanter Spieler, der auch menschlich zu uns passt, für Blau-Weiß Linz entschieden hat.“

Neuzugang Marco Krainz: „Der Verein hat genaue Ziele und Vorstellungen, die mich von Anfang an gereizt und überzeugt haben. Man konnte schon in den letzten Jahren sehen, was der Klub für eine positive Entwicklung genommen hat. Ich bin richtig froh und stolz jetzt hier zu sein und werde alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind und unser großes Ziel erreichen.“

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Liga

⚽️MATCHDAY⚽️



🆚️ @skuamstetten

📅 Mittwoch, 31.8.2022

🕓 19:00 Uhr

📍 Ertl-Glas-Stadion

⚽️ UNIQA ÖFB Cup 2. Runde

🎥 live auf ÖFB TV

💻 blau-weißer Liveticker



Matchcenter powered by LIWEST pic.twitter.com/U8Aghulrcj — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) August 31, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL + FC Blau Weiss Linz