Gestern um Mitternacht schloss das Sommer-Transfer-Fenster für die Herbstsaison und die 16 Klubs der ADMIRAL 2. Liga meldeten am „Deadline-Day“ noch fleißig Neuzugänge an. Sowohl in Liga 2, als auch in der ADMIRAL Bundesliga - siehe separaten Beitrag - war die Sommer-Aktivität am Transfermarkt etwas geringer als im Vorjahr: in der zweithöchsten Spielklasse gab es 118 Neue und damit 11 weniger als im Vorjahr, in der höchsten 102 Neuzugänge und damit 6 weniger als im Vorjahr. Platz 1 in der Transfer-Tabelle belegt der amtierende Vizemeister FAC Wien mit 14 Neuzugängen vor dem FC Mohren Dornbirn 1913 (13).

Wieder Mal große Fluktuation beim FAC. Stellvertretend einer der Neuen beim Vizemeister: Christopher Kröhn, der anfangs noch verletzungsbedingt ausfiel, um dann in 4 Zweitliga-Einsätzen 3 Mal zu scoren.

Sommer-Transfer-Tabellenführungs-Duo FAC & FC Dornbirn

Beide Ligen befinden sich diesmal leicht unter dem 5-Jahres-Schnitt seit der Ligareform (131 ADMIRAL 2. Liga / 105 ADMIRAL Bundesliga ). 42 Prozent aller Neuzugänge sind für die österreichische Nationalmannschaft spielberechtigt, die zweitgrößte Gruppe (15%) besitzt einen deutschen Reisepass, gefolgt von Frankreich mit 6%.

Wie im Oberhaus bei Austria Klagenfurt ist auch in der zweithöchsten Spielklasse die diesjährige Rekordmarke für Neuzugänge 14, sie wurde vom FAC Wien erreicht, am anderen Ende der Transfertabelle steht der SK Sturm II, der lediglich einen Neuzugang neu zum Verein geholt hat.

Einer der bekanntesten Neuzugänge: Ronivaldo beim FC Blau Weiß Linz.. Der 33-jährige Brasilianer kommt nach anfänglicher Ladehemmung bei den Linzern allmählich auf Tor-Touren, scorte in den vergangenen beiden Partien und hat gesamt in der ADMIRAL 2. Liga bereits stolze 120 Treffer (plus 38 Assists, in 193 Spielen) auf seinem Konto!

Transfers pro Klub:

FAC Wien 14

FC Mohren Dornbirn 13

SV Horn 11

SK Vorwärts Steyr 11

Grazer AK 1902 10

FC Flyeralarm Admira 10

SKN St. Pölten 9

SV Licht-Loidl Lafnitz 8

First Vienna FC 1894 8

SKU Ertl Glas Amstetten 6

FC Blau Weiß Linz 5

KSV 1919 4

Young Violets Austria Wien 4

FC Liefering 2

SK Rapid Wien II 2

SK Sturm Graz II 1

Winter-Transferfenster öffnet am 7. Jänner

Das Transferfenster ist nun geschlossen und öffnet wieder von 07.01.2023 bis 06.02.2023 (17 Uhr). Nachweislich vertragslose Spieler können nach positiver Beurteilung durch den Senat 2 jedoch weiterhin bis zum Ende der Wintertransferperiode verpflichtet werden.

Quelle: Bundesliga

Fotocredit: FAC + GEPA-ADMIRAL