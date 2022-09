Im Rahmen der 7. Runde der ADMIRAL 2. Liga gastiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club am kommenden Sonntag beim SKN St. Pölten. Nach dem erfolgreichen CUP-Fight in Kapfenberg will der Floridsdorfer Vizemeister seine Auswärts-Serie auch in der NV-Arena ausbauen.

Fünf Tage nach dem erfolgreichen Einzug in das UNIQA ÖFB-Cup-Achtelfinale wartet auf den Floridsdorfer Athletiksport-Club am kommenden Sonntag (10:30 Uhr, ORF Sport+ & Laola1) das vierte Gastspiel der Saison beim SKN St. Pölten. Für Rückenwind soll dabei nicht nur der Sieg gegen die KSV 1919 (1:2 n.V.) am vergangenen Dienstag im Cup sorgen, sondern auch die Auswärtsbilanz der Floridsdorfer, die in dieser Saison in der Fremde noch ungeschlagen sind (1 Sieg, 2 Remis).

„Als Fußballer bist Du natürlich immer besonders motiviert, wenn du in schönen Stadien oder vor großem Publikum spielst. Darum fahren wir auch mit Vorfreunde in die NV-Arena, schließlich wartet ein Ex-Bundesliga-Team auf uns. Die Mannschaft hat am Dienstag eine gute Reaktion auf die Amstetten-Niederlage gezeigt, das gibt natürlich Schwung für Sonntag“, so FAC-Trainer Mitja Mörec, dessen Mannschaft mit neun Siegen und drei Remis in der Vorsaison nach Meister Lustenau die zweitbeste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga stellte.

Der kommende Gegner aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt hält mit zehn Punkten derzeit auf Rang fünf und kann mit einem Sieg am Sonntag – ebenso wie der FAC – bis maximal auf den dritten Platz vorrücken. Einen Dämpfer gab es für die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Helm zuletzt jedoch nicht nur mit dem Ausscheiden im UNQIA ÖFB-Cup beim SV Horn (3:1), sondern auch in der vergangenen Meisterschaftsrunde durch eine 0:1-Auswärtsniederlage beim FC Flyeralarm Admira.

Mitja Mörec erwartet aber gerade deshalb einen hochmotivierten und schweren Gegner, der mit aktuell zwölf Saisontoren die zweitbeste Offensive hinter dem SKU Amstetten stellt: „St. Pölten ist für mich noch immer ein Titelkandidat in dieser Saison. Sie werden nach den beiden Niederlagen hochmotiviert sein, am Sonntag zu gewinnen, um oben dranzubleiben. Vor allem in der Offensive sind sie enorm stark. Da wird es wichtig sein, dass die gesamte Mannschaft gut verteidigt.“

In der vergangenen Saison ging der FAC sowohl im Hinspiel am FAC-Platz (2:0) als auch auswärts in der NV-Arena (0:1) als Sieger vom Platz. Für die 21. Auflage am kommenden Sonntag können Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov mit Stand Freitag personell aus dem Vollen schöpfen. Bei den Gastgebern, welche die Vorsaison auf Platz 8 beendeten, fehlt Offensivspieler Ulysses Llanez nach seiner roten Karte im Cup.

Fotocredit: Josef Parak