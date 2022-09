Im November 2020 stieg der Softwarehersteller BMD als Haupt- und Namenssponsor beim ADMIRAL 2. Ligisten SK BMD Vorwärts Steyr ein. Seitdem hat Geschäftsführer Dr. Markus Knasmüller kaum ein Heimspiel der Rot-Weißen verpasst. Bei der kommenden Vorstandswahl am 25. Oktober 2022 kandidiert er als Präsident an der Spitze des Wahlvorschlags des aktuellen Vorstands.

"Fehlt uns an Kraft, in Steyrer Politik etwas zu bewegen"

Der scheidende SKV-Präsident Reinhard Schlager: „Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich glaube, dem Verein nicht mehr so weiterhelfen zu können, wie ich es möchte. Michael Obermair und ich haben in den letzten Gesprächen mit der Politik einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass es uns an Kraft fehlt in der Steyrer Politik etwas zu bewegen.“

Deswegen soll der neue Vorstand breiter und wirtschaftlich stärker aufgestellt werden. Reinhard Schlager und Michael Obermair werden als Vizepräsidenten weiterhin mit an Bord bleiben.

Darüber ist auch Dr. Markus Knasmüller sehr froh: „Reinhard Schlager und Michael Obermair haben sehr gute Arbeit geleistet und hätten auch in den nächsten Jahren meine Unterstützung garantiert gehabt. Deren Wunsch, dass ich Präsident werde, war daher wirklich überraschend. Ich bin sehr froh, dass sie auch weiter als meine Vizes mitarbeiten und mich unterstützen werden.“

Rot-Weiß von Kindheit an

„Der SK BMD Vorwärts Steyr ist ein toller Verein, der mich schon als Kind begeistert hat. Freizeit, Zeit mit der Familie und Begeisterung beziehungsweise Emotion. Aber die kann man nicht gut beschreiben. Doch wer mich schon auf der Tribüne gesehen hat, weiß was ich meine.“

Dort unterstützt Knasmüller mit viel Leidenschaft die Rot-Weißen, meist in Begleitung seiner Frau Ulrike, Freunden und Kollegen von BMD.

Bereits seit längerer Zeit arbeitet Markus Knasmüller auch aktiv im Verein mit und ist als Beirat im Vorstand dabei. Zudem unterstützt er das Präsidium bei Gesprächen mit Stadt und Politik hinsichtlich Stadionumbau und Trainingszentrum.

Unterstützung für weitere Steyrer Vereine

Das Engagement im Sport ist Knasmüller und BMD wichtig. So werden neben dem SKV viele weitere Steyrer Vereine wie etwa der Leichtathletikverein LAC Amateure Steyr oder der Volleyball-Bundesligaclub Union VBC Steyr unterstützt. Knasmüller: „Aber klar, das Hauptengagement ist beim SKV. Wir sehen uns als führender STEYRER Betrieb (in Privatbesitz und alle Eigentümer stammen aus Steyr oder Umgebung) und da liegt es nahe uns auch beim führenden Steyrer Sportverein zu engagieren. Und das ist nun mal der SKV. Und natürlich ist es meine Lieblingsbeschäftigung dem SK BMD Vorwärts Steyr beim Siegen zuzusehen.“

VORONE - Vorwärts Number One

Wo möchte Markus Knasmüller mit dem SK BMD Vorwärts Steyr hin? „Wie sagt unser Trainer Daniel Madlener immer: VORONE – Vorwärts Number One. Schön wäre es, aber noch ein sehr weiter Weg.“

Die eingeschlagenen Wege sollen weiterverfolgt und Pläne realisiert werden. „Wichtig ist es weiterhin die Infrastrukturprojekte Stadionrenovierung und Nachwuchszentrum zu forcieren und diese hoffentlich bald umsetzen zu können. Dies geht nur mit einer guten finanziellen Basis.“

Mit seinem Herzblut für den SKV möchte Knasmüller die Menschen anstecken: „Das wichtigste ist, dass die Leute ins Stadion kommen und Freude haben, wenn sie den SK BMD Vorwärts Steyr spielen sehen.“

Wie bereits angekündigt findet die Jahreshauptversammlung am 25. Oktober um 18:45 im Gasthaus Zöchling statt.

Fotocredit: SK Vorwärts Steyr