Der SV Horn und das Betreuerteam um Cheftrainer Rolf Landerl gehen ab sofort getrennte Wege. Der Tabellenzweite der Admiral 2. Liga teilte am Dienstag auf der Homepage mit, dass die Verträge von Landerl, Co-Trainer Rafael Pollack und Tormanntrainer Jaroslav Kasprisin einvernehmlich aufgelöst wurden.

Da - vor auf den Tag genau vier Monaten - war die Fußballwelt und das Verhältnis zwischen Geschäftsführer Andreas Zinkel (li.) und Chef-Trainer Rolf Landerl noch in Ordnung, wurde am 20. Mai 2022 der Vertrag des Trainers um eine weitere Saison verlängert. Am 20.09.2022 nun der Knalleffekt und Bruch!

"SV Horn distanziert sich von angeblichen Erpressungsversuchen"

Einem Bericht der „Kronen Zeitung“ zufolge waren interne Streitigkeiten um Kompetenzen zwischen Trainer Landerl und Geschäftsführer Zinkel der Entscheidung vorausgegangen.

„Der SV Horn distanziert sich auf das Entschiedenste von angeblichen Erpressungsversuchen und behält sich rechtliche Schritte in alle Richtungen, auch gegen die Verfasser solcher Unwahrheiten, vor“, schrieb der Club.

Wie Ligaportal vertraulich zugetragen wurde, wurde am Freitagabend nach der Heimniederlage gegen die First Vienna FC 1894 Co-Trainer Rafael Pollack von SV Horn-Obmann Rudol Laudon beurlaubt. Am gestrigen Montag wurde Beurlaubung dem Vernehmen nach wieder rückgängig gemacht, weil Trainer Rolf Landerl protestiert hatte.

Also trafen sich am Dienstag laut "NÖN" das Trainerteam sowie Laudon, Geschäftsführer Andreas Zinkel sowie Tanja Richter von der Geschäftsstelle. Eigentlich wollte man sich aussprechen, am Ende hätte Laudon gerne Zinkel wieder als sportlichen Leiter eingesetzt.

Trainer Landerl: "Ich lasse mich nicht erpressen"

Zuletzt hatte es einen offenen Machtkampf zwischen Geschäftsführer und Trainer gegeben. Nun geht das gesamte Trainerteam plsu die beiden Physiotherapeuten Felix Werle und Josef Haslinger. "Ich lasse mich nicht erpressen - irgendwann ist es genug. Jeder möchte gerne zur Arbeit gehen und nicht so," meinte dazu Landerl.

Wie geht es weiter? Geschäftsführer Zinkel zeigte sich gegenüber der Zeitung überrascht und wisse es wohl noch nicht. Die länderspielbedingte 2. Liga-Pause wird nun zwangsläufig zur Trainerfindung genutzt werden müssen.

Fotocredit: SV Horn