Wie Medien übereinstimmend berichten, will der SV Lafnitz fix aus der 2. Liga absteigen. Der Grund: Obmann und Hauptsponsor Bernhard Loidl soll sich im Jahr 2024 zurückziehen wollen, was ein großes Budgetloch nach sich ziehen wird. Die Lafnitzer legten im letzten Jahrzehnt einen fulmaninanten Durchmarsch aus dem steirischen Unterhaus Richtung Profifußball hin. Jetzt dürfte die Geschichte völlig überraschend enden.

Zweitligist SV Lafnitz will sich - wie die Kleine Zeitung berichtet - aus dem Profi-Fußball zurückziehen. Grund dafür scheint der für 2024 geplante Rückzug von Obmann Bernhard Loidl, der auch als Hauptsponsor tätig ist, zu sein. "Derzeit sieht es danach aus, dass wir um keine Lizenz für die 2. Liga ansuchen werden", so Lafnitz-Sportdirektor Hermann Kopitsch gegenüber der Kleinen.

Noch am Mittwoch wird es einen Termin mit dem steirischen Fußballverband geben, wo mögliche Aus- bzw. Abstiegsszenarien besprochen werden. Wo man nächstes Jahr spielt - laut Statut dürften die Lafnitzer in der Regionalliga Mitte weitermachen - ist noch nicht klar. Kopitsch betont, dass man in der Landesliga spielen will, wo derzeit die zweite Kampfmannschaft spielt. Die laufende Saison wollen die Lafnitzer jedenfalls fertigspielen.

Foto: GEPA Admiral