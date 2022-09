Mit dem Heimspiel der 10. Runde in der ADMIRAL 2. Liga gegen den FC Blau Weiß Linz kehrt der Floridsdorfer Athletiksport-Club am kommenden Sonntag - ab 10:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - aus der Ländermatchpause zurück. Gegen den Meisterkandidaten aus Linz will die Elf vom Trainer-Duo Mitja Mörec & Aleksandar Gitsov auch im fünften Spiel in Serie unbesiegt bleiben.

8 Spiele in 6 Wochen für FAC & Blau Weiß Linz

Mit dem Heimspiel gegen den FC Blau Weiß Linz startet der FAC in einen "heißen Oktober", denn das Duell mit den Königsblauen ist der Auftakt in einen intensiven Herbst mit 8 Spielen in 6 Wochen (gilt übrigens auch für den FC Blau Weiß Linz, beide Teams auch im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale - der FAC am heimischen FAC-Platz gegen den anderen Linzer Klub, den LASK - 18.10., 20:15 Uhr - und Blau-Weiß Linz ebenfalls daheim und gegen einen Bundesligisten, den WAC - Mittwoch, 19.10., 18 Uhr).

Die Floridsdorfer, seit wettbewerbsübergreifend vier Spielen unbesiegt, wollen das erste Saisondrittel am Sonntag trotz Außenseiterrolle positiv beenden.

FAC-Kapitän Mirnes Becirovic am Freitag: „Linz ist eine der Top-Mannschaften der Liga, aber durch die Ländermatchpause haben wir viel Zeit gehabt, uns auf diese Partie vorzubereiten. Sie spielen einen offensiven und aktiven Fußball, da gilt es vom Anpfiff weg dagegenzuhalten und den Fokus auf das eigene Spiel zu legen. Wir werden eine Top-Performance brauchen, um als Sieger vom Platz zu gehen."

Der FAC und der Stahlstadtclub blicken beide auf eine annähernd ausgeglichene Bilanz, denn sechs von 16 Zweitliga-Duellen konnten die Floridsdorfer für sich entscheiden, sieben Mal siegten die Linzer. Drei Duelle endeten Remis. In der Vorsaison setzte sich der FAC sowohl auswärts als auch daheim mit jeweils 2:0 durch.

Im Vorjahr FAC zwei Mal 2:0-Sieger über Linzer

In der vergangenen Runde vor der Ländermatchpause blieben beide Teams ohne Sieg. Während der FAC beim SK Sturm Graz II einen Punkt entführen konnte (0:0), kassierte Blau Weiß Linz zuhause gegen den SKN St. Pölten in der Nachspielzeit ein unglückliches 0:1 und damit die erste Heimniederlage der laufenden Saison.

Entsprechend mahnende Worte gibt es von Trainer Aleksandar Gitsov: „Mit Linz wartet am Sonntag eine der schwierigsten Aufgaben bis zur Winterpause auf uns, denn sie bringen extrem viel Qualität mit und werden sich nicht mit einem Punkt am FAC-Platz zufriedengeben. Es wird sicherlich eine Partie werden, in der Kleinigkeiten das Spiel entscheiden können. Uns steht ein intensiver Herbst bevor, darum gilt es für jeden einzelnen, jetzt wieder alles aus sich herauszuholen, um erfolgreich zu sein.“

Wiedersehen mit Marco Krainz

Tabellarisch bleibt die ADMIRAL 2. Liga auch nach der Ländermatchpause ungemein spannend. Den fünftplatzierten FAC (15 Punkte) und die auf Platz acht rangierende Elf von Cheftrainer Gerald Scheiblehner trennen nur zwei Zähler. Mit einem Heimerfolg ist für den FAC nicht nur der Sprung auf Platz 2 möglich. Holt der amtierende Vizemeister am Sonntag zumindest ein Remis, hätte man sogar mehr Punkte auf dem Konto, als zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison.

Ein sportliches Wiedersehen auf dem Platz kann es mit Marco Krainz geben, der nach zweieinhalb Jahren und 71 Pflichtspielen für den FAC kürzlich zum Stahlstadtclub nach Linz gewechselt ist.

Ein Highlight neben dem Platz wartet mit dem Besuch des US-Streamers „Zealand“ aus New York, dessen YouTube-Videos und Twitch-Streams über den FAC tausende Fans und Follower seit mehr als einem Jahr begeistern. Zudem lockt der FAC am Sonntag beim „Oktoberfest-Heimspiel“ mit einer Freibier-Aktion für Besucher in Tracht.

"𝐎´ 𝐳𝐚𝐩𝐟𝐭 𝐢𝐬" am Sonntag 🍻



Für Fans in Tracht gibt´s beim Heimspiel gegen @BlauWeissLinz ein Freibier, powered by Puntigamer 😎 Zudem freuen wir uns auf den Besuch von US-Streamer @theoldzealand aus New York 🇺🇸🎮🗽



Alle Infos👉https://t.co/SqZYPctXTS#Wirfürden21 pic.twitter.com/USvNmpmOIi — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) September 28, 2022

Fotocredit: Josef Parak