Beim ADMIRAL 2. Ligisten und oberösterreichischen Kultklub SK BMD Vorwärts Steyr kommt im Hinblick auf die in wenigen Wochen stattfindenden Vorstandswahlen (Dienstag, 25. Oktober 2022) Bewegung rein. So will nunmehr mit Jörg Rigger ein bestens Bekannter bei Vorwärts in den Vorstand zurückkehren und ist Teil des Wahlvorschlags des amtierenden Vorstands.

Auch nach Rücktritt weiter Gönner & Sponsor von Vorwärts

Als Sponsor war Jörg Rigger, nach seinem Rücktritt als Präsident im Jahr 2015, nie weg. Weiterhin unterstützt er mit Wohnbau 2000 den SK BMD Vorwärts Steyr großzügig. Nun will er in den Vorstand zurückkehren und ist Teil des Wahlvorschlags des amtierenden Vorstands für die anstehenden Vorstandswahlen am 25. Oktober.

Von der 2. Klasse Ost bis zur Regionalliga war Jörg Rigger als Präsident an der Spitze des SKV. Mit seinen Plänen und Visionen die Vorwärts wieder zu einem Profiverein in der Bundesliga zu machen, fühlte er sich damals alleine gelassen. „Jetzt sehe ich, dass andere im Vorstand voll mitziehen. Der Verein ist sehr gut geführt und in diesem Gesamtgefüge möchte ich meinen Beitrag leisten.“

Dabei sei es gar nicht immer nur Geld, das oftmals als Begründung überstrapaziert wird. „Ich habe überregional sehr gute Kontakte zu Vereinen. Hier gilt es Synergien zu nutzen und zusammenzuhalten. Sei es beim Austausch von Spielern oder auch in der Infrastruktur.“

Denn nach wie vor ist die fehlende und suboptimale Infrastruktur eines der größten Probleme beim SK BMD Vorwärts Steyr. Während die Sanierung im Stadion mit modernem VIP-Raum in den Startlöchern steht, ist das Trainingszentrum weiterhin ein offener, schmerzhafter Punkt.

Mit Jörg Rigger soll der Vorstand des SK BMD Vorwärts Steyr wie angekündigt breiter werden. Mit seiner wirtschaftlichen Kompetenz und seinem hervorragenden Netzwerk ist Rigger ein Gewinn für die bevorstehenden Aufgaben und die Entwicklung des Vereins.

"Mein Herzensverein ist die Vorwärts"

Ganz wichtig bei dieser Entscheidung des amtierenden Vorstands ist, dass es für Jörg Rigger eine "Herzensangelegenheit" ist:. „Wer fußballbegeistert ist, kennt das: Man hat immer einen Lieblingsverein. Mein Herzensverein ist die Vorwärts.“

Die Jahreshauptversammlung sowie die Vorstandswahl findet am 25. Oktober ab 18:45 im Gasthaus Zöchling statt. Jörg Rigger ist Teil des Wahlvorschlags des amtierenden Vorstands rund um das neu zu wählende Präsidium mit Markus Knasmüller, Reinhard Schlager und Michael Obermair.

Fotocredit: SK Vorwärts Steyr