Nach der erneuten Pleite mit der 0:2-Heimniederlage gegen den SK Rapid II, und damit 5 Niederlagen in Folge, ja überhaupt erst 2 Punkten nach 11 Runden in der ADMIRAL 2. Liga, hat Schlusslicht Kapfenberger SV die "Reißleine" gezogen. Zum bereits 2. Mal in diesem Herbst kommt es bei den Steirern zum Trainer-Wechsel. Die Falken vermelden die Rückkehr eines alten Bekannten: Abdulah Ibraković. Der 52-jährige Bosnier beendete erst im vergangenen November nach 51 Pflichtpartien einvernehmlich seinen KSV-Kontrakt. Kommenden Freitag gastiert der Tabellenletzte beim Vierten FAC - 18:10 Uhr Ligaportal-LIVETICKER.

Laut "Kleine Zeitung" berichtet, übernimmt der 52-jährige Bosnier, der die Kapfenberger bereits in der Saison 2016/17 und von August 2020 - November 2021 coachte das Amt von David Sencar. Zuletzt war Ibrakovic im Kosovo beim FC Prishtina tätig.

Sencar, der erst am 17. August Vorgänger Vladimir Petrovic abgelöst hatte, soll den Steirern allerdings erhalten bleiben und zukünftig dem Trainerstaff von Ibrakovic angehören.

