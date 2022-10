Am Samstag ist wieder OÖ-Derby-Zeit. Der FC Blau-Weiß Linz, nach 11 Runden mit 16 Punkten Tabellen-9. der ADMIRAL 2. Liga, und der SK BMD Vorwärts Steyr, aktuell auf Rang 13 (10 Zähler) freuen sich auf ein intensives Spiel - 15. Oktober, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Steyrer übermittelten vier Tage vor der Partie zweier Kultklubs nachfolgende Stellungnahme per Vereinsaussendung und appellieren an ein friedliches Derby.

Die jüngste Partie zwischen Blau Weiß Linz und Vorwärts Steyr wurde am Freitag, 18. Februar, wegen einem Flutlicht-Defekt auf der Verbandsanlage des OÖFV abgesagt und am Montag darauf nachgeholt. An jenem 21. Februar endete das OÖ-Derby dank dem späten Gegentor vom Steyrer Tolga Günes (87.) mit 1:1. Das Hinspiel im August in Rd. 2 gewannen die Linzer in Steyr mit 4:0. Und was ein "Flutlicht-de-ja-vus" betrifft: diesmal wird vorsorglich Samstag ab 14:30 Uhr gespielt...

Stellungnahme von Vorwärts vor OÖ-Derby in Linz

"Während wir uns Action und Kampfgeist am Spielfeld wünschen, hat dieses abseits vom Platz nichts verloren. Emotionen und lautstarke Unterstützung von unseren Fans auf der Tribüne ist was wir uns wünschen. Klar distanzieren sich der FC Blau-Weiß Linz und SK BMD Vorwärts Steyr gemeinsam von den wenigen, die rund um das Derby mit Gewalt und Vandalismus immer wieder auf sich aufmerksam machen und so unsere Farben und den Fußball in Misskritik ziehen.

Deswegen sprechen wir uns gemeinsam für ein friedliches Derby aus. Wir wollen ein Derby spielen, das für alle Zuschauer im Stadion ein Erlebnis ist. Ein Derby bei dem niemand Angst im Stadion sowie auf dem Weg dorthin und wieder nach Hause haben muss. Lasst uns gemeinsam mit Emotionen am Spielfeld und auf der Tribüne ein Fußballfest feiern. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für den Fußball!"

