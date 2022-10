Er absolvierte 400 Bundesliga-Spiele und spielte unter anderem bei Austria Salzburg, Wacker Innsbruck und Austria Wien, wurde mit den Violetten vom Verteilerkreis gar ein Mal österreichischer Meister sowie vier Mal ÖFB-Cup-Sieger und trug 14-mal das Nationalteam-Trikot Ungarns: Szabolcs Sáfár. Die 48-Jährige Torhüter-Legende verstärkt ab sofort das Trainerteam des SV Horn, aktuell Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga und heute Abend zu Gast im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf beim SK Rapid II - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

SVH-Geschäftsführer Andreas Zinkel (re.) mit dem neuen Tormann-Trainer der Waldviertler, Szabolcs Sáfár.

Seit 25 Jahren in Österreich - Tormanntrainer bei Young Violets & Wacker Innsbruck

Der gebürtige Ungar dockte als aktiver Spieler bereits im Jahr 1997 in Österreich an. Seine Trainerkarriere startete Szabolcs Sáfár im Jahr 2015 in der Akademie von Austria Wien. Über die Young Violets führte ihn sein Weg zu Wacker Innsbruck, wo er von 2020 bis 2022 als Torwarttrainer agierte.

SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Mit Szabolcs Sáfár haben wir nun den noch fehlenden Baustein für unser Trainerteam gefunden. Szabolcs hat im österreichischen Fußball einen großen Namen, der sowohl herausragende fachliche als auch menschliche Qualitäten mitbringt. Zudem konnte er bereits Erfahrung als Tormanntrainer in der 2. Liga sammeln. Ich bin mir sicher, dass unsere Torhüter in Zukunft von seiner Expertise profitieren werden."

Fotocredit: SV Horn