In der 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga kommt es für Aufsteiger First Vienna FC 1894 am Sonntag erneut zu einer Matinee, wenn der Tabellenzweite den Rang-12. Young Violets aus Favoriten empfängt - ab 10:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Vienna-Keeper Andreas Lukse holte in dieser Saison beim Aufsteiger nur selten den Ball aus seinem Kasten. Der 34-jährige Wiener spielte in 11 Einsätzen der ADMIRAL 2. Liga sieben (!) Mal zu Null, darunter allein in den vergangenen vier Partien. Das letzte Gegentor war am 2. September gegen Lafnitz (0:3), wo die Döblinger auch ihre bisher einzige Saison-Niederlage kassierten.

"Von 1. Minute hellwach sein und alle Grundtugenden auf Platz bringen"

Gegen die 2. Mannschaft des Bundesligisten und Conference League-Teilnehmers FK Austria Wien wollen die Blau-Gelben die Siegesserie aus den letzten vier Partien fortführen. Derzeit sind die Döblinger mit 22 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter SV Horn (23), der Freitagabend bei Rapid II in Wien-Hütteldorf gastiert. In den letzten vier Spielen blieb die Vienna ohne Gegentreffer. Die Torsperre von Torhüter Andreas Lukse hält damit bereits seit 361 Minuten an.

„Die Serie, die wir in den letzten Runden gestartet haben, ist natürlich sehr erfreulich. Gegen die Young Violets wollen wir an diese Leistungen anknüpfen. Es wird wieder eine schwere Partie gegen einen spielerisch starken Gegner, der uns nichts schenken wird. Da müssen wir von der ersten Minute an hellwach sein und alle Grundtugenden auf den Platz bringen“, sagt Vienna Trainer Alexander Zellhofer.

Young Violets mit Ausrufezeichen

Die Young Violets rangieren derzeit auf dem 12. Tabellenrang. Nach 5 Remis und 2 Siegen halten die Austria Youngsters bei 11 Punkten. Dem mit Talenten gespickten Team gelangen Siege gegen SK BMD Vorwärts Steyr und SK Sturm Graz II. In der letzten Runde konnten die Jung-Veilchen dem GAK 1902 ein 1:1 abringen. Mit Ibrahima Drame steht der aktuell zweite der Torschützenliste, mit 6 Treffern, im Dienst der Favoritner. Der 21-jährige Stürmer aus dem Senegal, der im Sommer vom LASK zu den Wiener Violetten wechselte, kam gestern Abend sogar auf europäischer Bühne per Kurzeinsatz zu seiner Conference League-Premiere gegen keinen Geringeren wie Villarreal CF - im Vorjahr im Champions League-Halbfinale und zuvor FC Bayern-Bezwinger im Viertelfinale.

fairplay Aktionswochen 2022

Auch in diesem Jahr ist die Vienna wieder Teil der fairplay Aktionswochen. 2022 widmen sich diese schwerpunktmäßig dem Einsatz gegen Extremismus im Sport und für eine vielfältige und offene Gesellschaft. Auf der Hohen Warte heißen wir alle Menschen willkommen – egal, welcher Herkunft, Religion oder Hautfarbe. Dieser Grundsatz ist ein ganz wichtiger Teil unserer DNA. Einen wichtigen Anteil an der klaren Positionierung hat unsere engagierte Fanszene, allen voran der Dachverband der Vienna Supporters. Deshalb freut es uns jedes Jahr Teil der Initiativen zu sein und uns gemeinsam gegen Hass und Hetze im Fußball stark zu machen.

Gäste-Eingang geschlossen

Der Gästeeingang über den Aussichtsweg bleibt diesmal geschlossen. Die Gästefans gelangen über den Haupteingang zum Gästesektor auf der Naturarena-Seite. Der Sektor I wurde extra für den mitreisenden Austria Anhang geöffnet. Tickets gibt es unter www.1894.at/tickets.

Fotocredit: RiPu