Nachdem es im Spiel gegen Vizemeister FAC in der 11. Runde der ADMIRAL 2. Liga keine Punkte zu holen gab und der FC Liefering nach einer Unserie nunmehr auf dem vorletzten Tabellenrang gelandet ist, steht das Team von Chefcoach Fabio Ingolitsch in den kommenden Spielen vermehrt unter Zugzwang. Auch beim wiedererstarkten SV Lafnitz. Die bisherige, erneute "englische Woche" stand bisher unter keinem guten Stern, denn auch am Dienstag in der UEFA Youth League blieben die Jungbullen ohne Zähler und gaben eine 1:0-Pausenführung nach Doppelschlag binnen 2 Minuten bei Dinamo Zagreb noch aus der Hand.

Karim Konate (re.), der mit 5 Treffern ein Drittel aller 15 Tore des FC Liefering erzielte, und die Jungbullen machen derzeit schwere Zeiten durch und alles andere als "große Sprünge".

"Haben solche Phasen schon einige Male durchlebt"

Diesen Samstag geht es für die Ingolitsch-Elf in die Steiermark zum SV Licht-Loidl Lafnitz - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Mannschaft rund um Philipp Semlic rangiert nach elf bisher gespielten Partien auf dem 6. Tabellenplatz. Trotz der durchaus guten Leistung wird es jedoch für das Team aus dem Lafnitztal die wohl letzte Saison in der ADMIRAL 2. Liga sein. Aufgrund des Rückzugs von Hauptsponsor Licht-Loidl will sich der Verein bewusst vom Profifußball verabschieden.

FC Liefering-Coach Fabio Ingolitsch: „Wir befinden uns gerade in einer schwierigen Phase. Solche Phasen haben wir beim FC Liefering schon einige Male durchlebt. Es sind die Zeiten, aus denen wir für die Zukunft am meisten mitnehmen können. Wir wollen unseren Weg konsequent weitergehen, uns voll auf die Performance konzentrieren und so unsere Entwicklung vorantreiben.“



PERSONALSITUATION

Benjamin Atiabou, Marcell Tibor Berki, Mark Gevorgyan, Daniel Klicnik, Sandro-Luca Molnar und Moussa Yeo sind nicht einsatzbereit.

