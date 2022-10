Die Young Violets rollen am Sonntagvormittag in Runde 12 der ADMIRAL 2. Liga auf die Hohe Warte, wo Traditionsklub First Vienna FC 1894 wartet - ab 10:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Der Regionalliga-Aufsteiger legte einen fulminanten Saisonstart hin und ist erster Verfolger von Tabellenführer SV Horn. Trainer Harald Suchard (Foto) verlangt, an der konzentrierten Defensivleistung von zuletzt anzuknüpfen: „Dann trau‘ ich uns zu, dass wir dort gewinnen!“ Siehe auch Vorschau Vienna.

Punktgewinn gegen GAK 1902 als Mutmacher

Nachdem Schiedsrichter Ing. Gishammers Schlusspfiff durch die General-Arena gehallt war, konnten die Reaktionen unterschiedlicher kaum ausfallen: Geballte Fäuste auf der violetten Trainerbank, lange Gesichter im Lager des GAK 1902. Die Violets hatten in der vergangenen Runde 11 dem Aufstiegs-Aspiranten aus der Steiermark nach beherztem Kampf ein 1:1-Unentschieden abgetrotzt.

Ein Punkt, der nach Meinung von Young Violets-Trainer Harald Suchard alles andere unverdient war. „Wir haben gewusst, dass gegen den GAK viel Defensivarbeit auf uns zukommen wird. Wenn man bedenkt, dass in jüngster Vergangenheit gerade unsere Defensive so ihre Problemchen hatte, macht es mich umso glücklicher, mit wie viel Qualität wir gegen die Grazer verteidigt haben. Auch wenn wir in der Offensive nicht unser wahres Gesicht zeigen konnten, haben wir uns den Punkt doch über 90 Minuten lang erkämpft.“

Überraschungs-Team Vienna mit 4 Siegen en suite

Der gelungene Auftritt gegen den GAK hätte während der Trainingswoche jede Menge Zuversicht freigesetzt, um die nächste schwere Prüfung in Angriff zu nehmen. Am kommenden Sonntagvormittag sind die Veilchen bei der Vienna auf der Hohen Warte zu Gast. Österreichs ältester Fußballklub feierte zuletzt vier Siege in Folge, darunter gegen die Titelaspiranten Horn (3:0) und Amstetten (2:0).

Für Suchard ist der aktuelle Tabellenzweite definitiv Überraschungsteam. Auch der Minimalismus der Blau-Gelben hat sich bereits von Döbling nach Favoriten durchgesprochen: Die Blau-Gelben verfügen mit einem Torverhältnis von 13:6 über die mit Abstand beste Defensive, aber auch über die zweitschlechteste Offensive aller Liga-Zwa-Teams.

„Können dort gewinnen"

„Sie geben ein klares Bild ab. Ihre solide Defensive macht es allen Gegnern extrem schwer. Sie erzielen ein Tor mehr als sie bekommen, da haben sie eine richtig gute Balance“, analysiert Suchard, der sich für Sonntag selbstsichere Hausherren erwartet, die aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen wohl mit einer gewissen spielerischen Lockerheit in die Partie gehen werden.

Wie die Vienna am Sonntag zu knacken sein wird? „Ich bleibe dabei: In dieser Liga kann jeder Jeden schlagen. Wenn wir an unsere konzentrierte Defensivleistung vom GAK-Spiel anknüpfen können und vorne unsere gewohnte Qualität abrufen, dann traue ich uns zu, dass wir dort gewinnen.“

Kadernews

Andrija Milosavljevic plagt sich mit Sprunggelenksproblemen. Csaba Mester zog sich während des GAK-Spiels eine Adduktorenverletzung zu, die ihn zum Zusehen zwingt. Florian Fischerauer befindet sich nach seiner Verletzung am Weg zurück und könnte am Sonntag wieder im Mannschaftskader aufscheinen. Ob die Violets Unterstützung von den Profis bekommen, entscheidet sich am Samstagnachmittag.

Fotocredit: FAK