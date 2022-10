Ligaportal.at - Österreichs größte Fußballplattform - konnte im vergangenen Monat bei den Zugriffszahlen einen neuen Höhenflug verzeichnen. Am heutigen Freitag, den 14. Oktober 2022, veröffentlichte die Österreichische Webanalyse (ÖWA) die aktuellsten September-Zahlen und bescheinigte ligaportal.at einen Zugriffsrekord. Dabei wurden in den 30 September-Tagen exakt 8.172.866 Visits (Besuche) registriert, die den mit Abstand höchsten Wert in der bisherigen 15-jährigen Historie bedeuten. Nicht nur für die Ligaportal iPhone- und Android-App bescherte der vergangene Monat neue Bestwerte, sondern auch auf die Web-Plattform griffen mehr User als jemals zuvor zu.

Mehr als 1.000 Live-Spiele pro Wochenende im Live-Ticker, dazu ein umfassendes und topaktuelles digitales Info-Angebot für Fans: Nicht umsonst liegt das Ligaportal schon seit längerem auf Platz vier der beliebtesten österreichischen Apps. Erst im April fiel die Marke von sieben Millionen Visits (Besuche) pro Monat, konkret waren es 7,13 Millionen (Web & App), im Mai folgten dann die 7,5 Millionen. Und nun gelang es auch, die 8-Millionen-Visits-Marke zu knacken.





Zugriffe im September 2022 (ÖWA / Einzelangebot)

Visits : 8.172.866

: 8.172.866 Page Impressions : 60.103.956

: 60.103.956 Unique Clients: 967.270



Auch der Oktober läuft bislang exzellent - man darf gespannt sein, ob es im nächsten Monat erneut etwas zu feiern gibt. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen Mitarbeitern, Live-Ticker-Reportern, Trainern, Funktionären, Spielern und Fans für die tolle Unterstützung.