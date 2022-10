Erst die Feier, dann Vorwärts Steyr. Bevor es am Samstag in Runde 12 der ADMIRAL 2. Liga zum OÖ-Derby zwischen dem FC Blau Weiß Linz und der Madlener-Elf kommt (14:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER), stand Freitagnachmittag und -abend der Festakt zum 25-jährigen Jubiläum an. Während sich die Mannschaft von Chefcoach Scheiblehner zeitig zwecks Match-Vorbereitung verabschiedete, ließen in der Linzer Tabakfabrik die zahlreichen Fans noch eine andere Mannschaft hochleben: jene des Vierteljahrhunderts samt Trainer. 35021 Anhänger der Königsblauen wählten aus 25 Jahren und 75 Spielern nachfolgende Elf.

Ronny Brunmayr Blau Weiß-Trainer des Jahrhunderts

Im Tor: David Wimleitner.

Abwehr: Boris Arapovic, Florian Maier, Samir Hasanovic.

Mittelfeld: Harald Leitner, Tino Wawra, Manuel Hartl, Samir Gradascevic.

Sturm: Markus Hubich, Valentine Duru und Fabian Schubert.

Beim Trainer des Viertel-Jahrhunderts votierten die Fans für Ronald Brunmayr (Archiv-Foto 2021). Der gebürtige Steyrer führte die Blau-Weißen in der Saison 2020/2021 zum Meister-Titel der ADMIRAL 2. Liga und folgte dann Oliver Glasner zu Eintracht Frankfurt als Co-Trainer.

Heuer im Frühjahr gewann Brunmayr mit den Hessen sensationell die UEFA-Europa League. Mit einer Video-Botschaft meldete sich der 47-Jährige ebenso zu Wort wie jene gekürten Spieler, die nicht anwesend waren. Auch OÖ-Sport-Landesrat Markus Achleitner und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, bekennender Blau Weiß-Anhänger, übermittelten via Video-Schalte Geburtstags-Grüße.

Gerald Perzy Ehren-Mitglied, Hermann Schellmann designierter Ehren-Präsident

Gewürdigt wurde auch Gerald Perzy, der für seine zahlreichen Verdienste im Klub, ob als Spieler, Erfolgs-Trainer oder engagierter Sportlicher Leiter, zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Den "Dezibel-Pegel" bis zum Anschlag brachte dann die Galionsfigur vom FC Blau Weiß Linz: Hermann Schellmann - Gründer des Klubs am 2. Juli 1997, Präsident, Mäzen, Visionär, Macher! Begleitet von "Comandante"-Sprechchören" begab sich der Grand Seigneur auf die Bühne und hielt eine umfassende, bewegende Rede, um dabei die Auf & Ab´s in seiner persönlich 20-jährigen Ära als Präsident in komprimierter Form kund zu tun. Dabei holte "Hermann der Königsblaue" zunächst weit aus...erwähnte den am 24. Oktober 1857 gegründeten englischen FC Sheffield als ältesten Fußballverein der Welt mit 165 Jahren in Relation zu den 25 Jahren seiner Blau Weißen.

Die für den rüstigen Rentner sein Lebenswerk sind und so meinte Schellmann, seit heute designierter Ehrenpräsident des Klubs (die Zustimmung durch die Mitgliederversammlung dürfte nurmehr Formsache sein) zu Beginn seiner Ausführungen: "Für alle hier ist es ein besonderer Tag. Für mich im Besonderen." So ging der langjährige Betreiber eines Linzer Speditionsunternehmens zunächst auf weniger schöne Erlebnisse seiner Amtszeit ein, um dann zu den erfolgreichen, unvergesslichen zu kommen: "Der Derby-Sieg gegen den LASK war sicher ein Highlight. Doch das allergrößte Highlight war, als wir den großen FC Red Bull Salzburg im Linzer Stadion mit 3:1 besiegt haben."

Als Regionalligist Blau-Weiß Linz die Roten Bullen aus dem ÖFB-Cup warf

Geschehen am 19. September 2010 in der 2. Runde des ÖFB-Cup vor 4.300 Zuschauern auf der Linzer Gugl. Trainer damals bei Blau Weiß: Adam Kensy. Bei den Roten Bullen: Huub Stevens. Mit Jakob Janscher und Stefan Hierländer sind vom Salzburger Team akuell nach 12 Jahren noch zwei Akteure aktiv, beide inzwischen beim SK Sturm Graz.

Publikumsliebling, Torjäger, Entertainer...Markus "Magic" Hubich wurde nicht nur in die Vierteljahrhundert-Elf vom FC Blau Weiß Linz gewählt, sondern auch mit Sprechchöhren der Fans frenetisch begrüßt, was den am kommenden Sonntag sein 49. Wiegenfest feiernden, gebürtigen Linzer zu einer beherzten Gesangseinlage veranlasste...mit Love-Bekenntnis für die Blau-Weißen. Ein echter Typ! Früher brannte es lichterloh in gegnerischen Strafräumen, wenn der Mittelstürmer kam, inzwischen löscht "Hubi" u.a. als Feuerwehrmann Brände in seiner neuen Heimat Kitzbühel.

Das einzige OÖ-Derby des Herbstdurchganges in #LigaZwa findet in der 12. Runde im Hofmann Personal Stadion gegen den @vorwaertssteyr statt. Der Vorbericht. #BWLskvhttps://t.co/bUirDP5eUy — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) October 14, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und Albert Mikovits /pictureshooting.AT