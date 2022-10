Am kommenden Dienstag steigt am FAC-Platz der langersehnte UNIQA ÖFB-Cup-Kracher des Floridsdorfer Athletiksport-Club gegen den LASK - ab 20:15 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Trotz krasser Außenseiterrolle will der FAC seinen Fans einen mitreißenden Cup-Abend bieten und alles dafür tun, um wie in der erfolgreichen Pokal-Saison des Vorjahres, in der die Wiener bis ins Viertelfinale kamen und sich dort am 4. Februar nach großem Fight gegen ADMIRAL Bundesligist WAC in der Lavanttal Arena erst mit 2:4 nach Verlängerung geschlagen gaben, wieder im Wettbewerb zu überwintern.

Kapitän Mirnes Becirovic will mit dem FAC gegen den favorisierten LASK den Cup-Coup schaffen und die Linzer auf dem FAC-Platz besiegen.

Wiedersehen mit LASK nach 5 1/2 Jahren

Wenige Tage nach dem 1:1-Heimremis gegen Schlusslicht KSV 1919 in der ADMIRAL 2. Liga wartet auf den Floridsdorfer Athletiksport-Club am kommenden Dienstag der langersehnte Achtelfinal-Kracher im UNIQA ÖFB-Cup gegen den LASK. Für beide Klubs ist es das erste Wiedersehen seit fünfeinhalb Jahren. Am 19. Mai 2017 holte der FAC in der Paschinger Raiffeisen Arena ein 2:2-Remis und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt, während die Linzer – damals unter Coach Oliver Glasner - bereits als Meister und Aufsteiger in die Bundesliga feststanden.

Damals bereits im Floridsdorfer Aufgebot stand FAC-Kapitän Mirnes Becirovic, der die Stärken der Paschinger bestens kennt: „Der LASK hatte schon damals eine Top-Mannschaft, die für ihren Powerfußball bekannt war. Auch heuer zeigen sie ihre individuelle Qualität Woche für Woche in der Bundesliga oder in der Vorsaison auch international. Über die Favoritenrolle brauchen wir daher natürlich nicht reden.“

Die Rollenverteilung war auch in der Vergangenheit meist eindeutig. Zwischen 2014 und 2017 standen sich der LASK und der FAC in der 2. Liga insgesamt 14 Mal gegenüber. 9 Duelle gewannen die Oberösterreicher, 4 Mal trennten sich beide Teams mit einem Remis. Den einzigen FAC-Erfolg setzte es am 10. April 2015 durch einen 2:0-Auswärtssieg.

Während sich der FAC am vergangenen Freitag über den Last-Minute-Ausgleich in der 95. Minute zuhause gegen die KSV 1919 ärgern musste, ist der Elf von Didi Kühbauer die Generalprobe für das Cup-Duell am Dienstag durch einen 3:1-Auswärtserfolg beim SK Austria Klagenfurt geglückt und Platz 3 erfolgreich verteidigt worden. Zwei der drei Treffer erzielte dabei Sommerneuzugang Marin Ljubicic, der mit seinen 9 Saisontoren der aktuell torgefährlichste Angreifer der ADMIRAL Bundesliga ist und damit zudem einen neuen Klubrekord aufgestellt hat.

"...dann kitzelt das immer noch paar Prozent aus uns Spielern raus"

Es wartet somit eine scheinbar unlösbare Aufgabe auf unseren amtierenden Vizemeister. Kapitän Mirnes Becirovic verspricht jedoch, den Kampf gegen den klar favorisierten LASK anzunehmen: „Am Ende des Tages ist es nur ein einziges Spiel und wir werden alles reinhauen, um dem LASK lange Paroli zu bieten. Ich hoffe, dass auch die Fans der Partie genauso entgegenfiebern, wie wir und der FAC-Platz gut besucht sein wird. Wenn wir die Zuschauer auf den Rängen sehen und hören, kitzelt das immer noch ein paar Prozent aus uns Spielern heraus.“

Mit WSG Tirol schon mal Bundesligist aus Cup gekickt

Die Vorfreude beim FAC, der exakt heute vor zwei Jahren mit der WSG Tirol schon einmal einen Bundesligisten aus dem ÖFB-Cup werfen konnte, ist bereits seit Wochen spürbar, wie Geschäftsführer Sport Lukas Fischer verrät: „Das ist genau die Art von Spiel, für die der Cup steht, denn es ist nicht alltäglich, dass wir uns mit einem Bundesligisten mit derart hohem spielerischem Niveau messen dürfen. Für Verein, Bezirk, Spieler und Fans ist es natürlich das große Highlight in der bisherigen Saison. Die Partien gegen den LASK waren schon damals in der 2. Liga geprägt von mitreißendem Fußball und vielen Highlights. Genau das wünschen wir uns auch für Dienstag.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL