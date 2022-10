Nichts geht mehr. ADMIRAL 2. Ligist GAK 1902 hat alle Karten für das Grazer Derby am Mittwoch (ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) gegen den ADMIRAL Bundesliga-Zweiten SK Sturm Graz im Rahmen des Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinales verkauft. Heftige Schlagzeilen produziert das brisante Duell aber schon Tage im Voraus: Ein rot eingefärbtes Schwein, an den Beinen aufgehängt, baumelte am Montagmorgen von einer Autobahnbrücke bei der Abfahrt Seiersberg in Fahrtrichtung Graz - gut sichtbar für den ganzen Pendlerverkehr - siehe Beitrag. Nun reagieren die GAK-Fans auf diese geschmacklose Aktion:

Ligaportal beteiligt sich - quasi symbolisch - mit 50 € an der Patenschaft.

