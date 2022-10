Nach dem erlösenden 3:0-Auswärtssieg beim designierten ADMIRAL 2. Liga-Aussteiger SV Lafnitz - ist der FC Liefering für die verbleibenden Runden vor der Winterpause mehr als motiviert. Mit den drei Punkten im Gepäck rangiert die junge Mannschaft von Coach Fabio Ingolitsch, die nächste Woche Dienstag in der UEFA-Youth League die U19 des FC Chelsea London empfängt, nunmehr auf dem 13. Tabellenplatz. Freitag wollen die Jungbullen in Runde 13 gegen die 2. Mannschaft vom Bundesligisten SK Rapid Wien nachlegen - ab 18:10 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

"Basis mit enormer Intensität und Aggressivität auf Platz bringen"

Mit dem SK Rapid II emfängt der FC Liefering im Stadion in Grödig die Mannschaft von Coach Stefan Kulovits, die sich nach 12 gespielten Partien (zwei Siege, sechs Niederlagen, vier Remis) auf dem 14. Tabellenrang wiederfindet. Trotz der aktuellen internen Turbulenzen bei den Hütteldorfern sind die jungen Rapidler den Burschen vom FC Liefering dicht auf den Fersen – nur ein Zähler zurück – und haben den Klassenerhalt in der ADMIRAL 2. Liga ganz klar vor Augen.

FCL-Coach Fabio Ingolitsch: „Unser Gegner hat viele technisch gut ausgebildete Spieler in seinen Reihen und spielt einen sehr gepflegten Fußball. Gegen Rapid Wien zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Wir wollen an unsere Leistung in der Vorwoche anschließen und erneut unsere Basis mit enormer Intensität und Aggressivität auf den Platz bringen. Die Jungs sind bereit und freuen sich auf ein spannendes Duell.“



PERSONALSITUATION:

Benjamin Atiabou, Marcell Tibor Berki, Dario Bijelic und Moussa Yeo sind nicht einsatzbereit.

