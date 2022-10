Nach dem 1:1 gegen den GAK 1902 und vor allem dem 1:0-Coup in Rd. 12 auf der Hohen Warte bei Aufsteiger First Vienna FC 1894 wollen die Young Violets am Freitagabend mit dem Tabellenvierten und zuvor wochenlangen Spitzenreiter SKU Amstetten den nächsten Favoriten "ärgern" bzw. gar besiegen. Ankick in der Generali-Arena um 18:10 Uhr (im Ligaportal-LIVETICKER). Während die Jungveilchen mit dem Auswärtssieg bei der Vienna ordentlich Selbstvertrauen tankten, holten die mit Routiniers gespickten Mostviertler zuletzt nur einen Sieg aus fünf Spielen. Violets-Trainer Harald Suchard: „Unsere Marschrichtung? 3 Punkte!“

Beherzter Auftritt von (v.l.) Timo Schmelzer, "Goldtorschütze" Leonardo Ivkic und Billy Koumetio beim 1:0-Auswärts-Coup bei der Vienna zuletzt. Jetzt wollen die Suchard-Schützlinge gegen Amstetten ein "da capo" folgen lassen, respektive nachlegen. Wobei der 19-jährige Außenverteidiger Ivkic nach der 5. GK gesperrt ist.

Mit Rückenwind von der Hohen Warte in Generali Arena

Der 45-jährige Chefcoach der Young Violets gab sich bereits vor einer Woche vor dem Gastspiel bei der Vienna selbst- und siegessicher. Seine Schützlinge rechtfertigten das Vertrauen von Harald Suchard beim Sonntags-Matinee-Spiel. Der Jubel hernach war ausgelassen, Denis Dizdarevic‘ dreifaches Zickezacke hallte über die Hohe Warte, war mindestens bis Favoriten zu vernehmen.

Minuten zuvor pfiff Schiedsrichter Kijas das Derby gegen die Vienna ab, dass die Young Violets nach couragierter Leistung mit 1:0 durch einen ebenso sehenswerten wie platzierten Linksschuss von Leonardo Ivkic für sich entschieden hatten. Für Violets-Trainer Harald Suchard war insbesondere die 1. Hälfte ein Indiz, welch enormes Potenzial in seiner so jungen Mannschaft schlummert: „Wir haben Vieles gut umgesetzt. Unseren Angriffsschwerpunkt haben wir bewusst auf die Seiten verlagert, wodurch wir uns viele Abschlüsse erarbeiten konnten. In der Defensive haben wir die Vienna konstant unter Druck gesetzt, sie hatten kaum Zeit zum Luft holen.“

Dass der 1:0-Siegtreffer durch Leo Ivkic in der Nachspielzeit der 1. Hälfte fiel, war für Suchard die perfekte Abrundung einer - bis dahin - "rundum gelungenen Darbietung."

Die Gangart der Hausherren wurde in Halbzeit 2 etwas nachjustiert, wodurch die Veilchen zwar an Schwung einbüßten, aber sich aus Kontern die deutlicheren Torchancen erspielten, die allesamt schleißig zu Ende gespielt wurden. „Unser großer Kritikpunkt“, so Suchard, „wenn wir die Überzahlsituationen konzentrierter ausspielen, steht es in der 70.Minute 2:0 und mir wären ein paar graue Haare erspart geblieben. Unser Fokus muss künftig darauf liegen, so ein Spiel kontrolliert und schmerzlos nach Hause zu spielen!“

"Wollen uns nicht auf den 3 Punkten gegen Vienna ausruhen"

Die passive Spielanlage der letzten 10 Minuten darf speziell gegen den kommenden Gegner keineswegs Option sein. Gerade gegen die Amstettner gelte es aktiv und druckvoll nach vorne zu spielen, denn, so Suchard, „wenn du eine passive Spielanlage wählst, läufst du vor allem gegen solche Teams Gefahr Tore zu kassieren.“

Obwohl der SKU in den letzten 5 Runden nur einmal voll anschrieb und tabellarisch wieder anderen Teams den Vortritt ließ, weiß Suchard um die Gefährlichkeit der Mostviertler. „Sie werden uns unter Druck setzen. Routiniers wie Dominik Starkl, Marco Stark oder Philipp Schobesberger wissen, was zu tun ist. Wenn sie Räume bekommen, nützen sie sie.“

Was der Veilchen-Coach als Rezept parat hat? „Wir müssen unsere Lösungen noch früher finden als gegen die Vienna. Die Räume, die sich uns durchs Anlaufen der Amstettner öffnen werden, müssen wir konsequent bespielen. Sie wollen sich für ihre Niederlagen von zuletzt rehabilitieren, wir wollen uns nicht auf den drei Punkten gegen die Vienna ausruhen, es wird ein offenes Spiel - unsere Marschrichtung bleiben drei Punkte.“

Kadernews

Ob und wer aus dem Profikader zu den Young Violets stoßen könnte, entscheidet sich kurzfristig. Csaba Mester und Andrija Milosavljevic sind weiterhin verletzt. Leo Ivkic und Denis Dizdarevic fehlen gelbgesperrt. Flo Fischerauer steht seit dieser Woche wieder voll im Training – ob es für die Startelf schon reicht, wird sich weisen.

📊📈 Der Herbst der Young Violets im Rückspiegel:



3️⃣. in der Tabelle der letzten 10 Runden

4️⃣-mal mehr als drei Tore erzielt – Höchstwert

2️⃣0️⃣ Jahre & 232 Tage im Durchschnitt jung

3️⃣0️⃣9️⃣ Minuten zwischenzeitlich ohne Gegentor



Fotocredit: GEPA-ADMIRAL