Am kommenden Sonntag gastiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club in Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga beim heimstarken Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira in der motion_invest ARENA in der Südstadt - ab 12:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Für beide Teams ist es nicht nur das erste Aufeinandertreffen seit 9 Jahren, sondern auch das direkte Duell um einen möglichen 2. Platz an diesem Spieltag. Ein Wiedersehen an lanjähriger Wirkungsstätte gibt es für FAC-Akteur Marcus Maier (Foto). Schiedsrichter ist der Linzer FIFA-Referee Manuel Schüttengruber.

Spannendes Verfolger-Duell - Platz 2 lockt

Trotz des 1:1-Heimremis gegen Schlusslicht KSV 1919 in der vergangenen Runde, konnte der Floridsdorfer Athletiksport-Club einen Platz gutmachen und geht nun als Tabellendritter in die 13. Runde und das Auswärtsspiel beim heimstarken FC Flyeralarm Admira. Durch den 1:0-Heimsieg der Südstädter gegen den FC Dornbirn rangieren die Mödlinger mit 20 Punkten nur 2 Zähler hinter dem drittplatzierten FAC auf Platz 5. Es kommt somit am Sonntag zu einem direkten Verfolger-Duell, in dem beide Teams mit einem Sieg auf Rang 2 vorrücken können, sofern Amstetten am Freitag und Aufsteiger Vienna am Sonntag zuvor Punkte liegen lassen.

Für den FAC ist das Spiel am Sonntag nicht nur das erste Wiedersehen mit der Admira nach neun Jahren, sondern zugleich das Gastspiel beim derzeit besten Heimteam der Liga, denn in sechs Heimspielen holten die Südstädter fünf Siege und verloren nur eine Partie.

"Mit demselben Mut auftreten, wie im Cup in 2. Halbzeit gegen LASK"

FAC-Trainer Aleksandar Gitsov weiß jedoch, worauf es am Sonntag ankommen wird: „Es wird wichtig sein, dass wir mit demselben Mut auftreten, wie vor allem in der 2. Halbzeit im Cup gegen den LASK. Auch wenn die Admira sehr heimstark ist, brauchen wir uns nicht verstecken, weil wir schon oft bewiesen haben, dass wir genau in solchen Spielen präsent sein und unsere Leistung abrufen können.“

Wie der FAC mussten sich auch die Südstädter unter der Woche im UNIQA ÖFB-Cup geschlagen geben. Während die Floridsdorfer trotz der späten und knappen 1:2-Niederlage gegen den LASK viel Positives mitnehmen konnten, kam die Elf von Admira-Cheftrainer Roberto Pätzold zuhause gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg mit 1:6 (0:4) unter die Räder.

Für Aleksandar Gitsov ist das jedoch kein Vorteil, zumal die Admira in der 2. Liga mit 22 erzielten Toren nach Blau Weiß Linz (23) die zweitbeste Offensive stellt: „Die Admira ist mit Sicherheit die erfahrenste Mannschaft der 2. Liga und für mich neben dem GAK und Blau Weiß Linz einer von drei Titelkandidaten in dieser Saison. Sie spielen nicht nur einen sehr disziplinierten Fußball, sondern wissen auch genau, was in jeder Situation eines Spieles zu tun ist.“

Ex-Panther Marcus Maier an langjähriger Wirkungsstätte

Eine besondere Situation wartet am Sonntag auch auf FAC-Defensivallrounder Marcus Maier (Foto), denn von der Jugend bis zu den Profis hielt der heute 26-jährige der Admira 12 Jahre lang die Treue und absolvierte von 2014 bis 2021 insgesamt 97 Spiele für die Panther. „Nach so vielen Jahren das erste Mal als Gast bei der Admira auf dem Platz zu stehen, ist für mich natürlich etwas ganz Besonderes. Es wird eine eigene Situation werden, weil ich noch viele Spieler und Betreuer kenne und mich da natürlich auch auf das ein oder andere Wiedersehen freue.““, so der Defensivspieler, dessen Floridsdorfer auswärts als einziges Team der Liga noch ohne Niederlage sind.

Mahnende, aber zugleich auch optimistische Worte gibt es daher auch vom gebürtigen Wiener: „Es wartet ein sehr schwieriges Spiel auf uns, denn die Admira hat sehr viele bundesligaerfahrene Spieler in ihren Reihen, die uns alles abverlangen werden. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir dort gut auftreten werden und Punkte mitnehmen können.“

Ein Wiedersehen auf dem Platz kann es am Sonntag zudem gleich mit drei ehemaligen FAC-Akteuren geben. Sowohl Tormann Belmin Jenciragic (von 2018 bis 2021 beim FAC) als auch Verteidiger Patrick Puchegger und Spielmacher Martin Rasner, die beide zur FAC-Vizemeister-Mannschaft in der Vorsaison gehörten, tragen nun das schwarz-rote Dress der Admira. Für Rasner wird das Wiedersehen mit dem Ex-Club jedoch auf Grund einer Gelbsperre auf der Tribüne stattfinden.

