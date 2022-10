Diesen Sonntagvormittag steigt das zweitletzte Auswärtsspiel vor der Winterpause für Aufsteiger First Vienna FC 1894. Dabei kommt es in Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga nach 10 Jahren zum Wiedersehen mit dem GAK 1902 - ab 10:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Gespielt wird in der Merkur Arena in Graz-Liebenau. Gegen die Steirer wollen sich die Blau-Gelben für die knappe 0:1-Heimniederlage aus der letzten Runde gegen die Young Violets rehabilitieren. Die Vienna liegt nach 12 Runden auf dem hervorragenden 2. Tabellenplatz.

Der Aufsteiger aus Wien-Döbling präsentierte sich bisher als unangenehmer Gegner, gerade für die etablierten Teams der 2. Liga. So gelang zum Saisonauftakt ein 2:0-Sieg gegen den aufstiegswilligen FC Blau Weiß Linz, oder ein 3:0-Sieg gegen Tabellenführer SV Horn. Derzeit steht der Aufsteiger bei sechs Siegen und vier Unentschieden, nur gegen den SV Lafnitz und die Young Violets setzte es Niederlagen.

Letztes Duell mit GAK 1902 in 2012

Mit den Athletikern wartet ein Gegner, der mit großen Zielen in die Saison gestartet ist und sich mit Spiel-Regisseur Michael Liendl (vom WAC) zu Saisonbeginn prominent verstärkt hat. In den letzten drei Runden blieben die aufstiegsambitionierten Steirer ohne Niederlage, allerdings auch ohne Sieg (3 Remis). Das letzte Mal trafen die beiden Vereine 2012 im UNIQA ÖFB-Cup aufeinander, wo sich der GAK 1902 nach Verlängerung gegen die Vienna 3:2 durchsetzte.



Derzeit rangieren die Rothosen auf dem 9. Tabellenrang, 4 Punkte hinter der Vienna. Diesen Vorsprung gilt es gegen die Grazer zu verteidigen und im Idealfall auszubauen.

"Sie werden uns das Leben so schwer wie möglich machen"

Keine leichte Aufgabe wie Vienna Trainer Alexander Zellhofer (Foto) weiß: „In Graz erwartet uns ein schwieriges Spiel. Der GAK ist sicher noch motiviert vom Grazer Stadtderby und wird versuchen die positiven Momente daraus mitzunehmen. Uns werden sie das Leben so schwer wie möglich machen. Zusätzlich kann es schon ein Entscheidungsspiel für die Grazer sein, um noch einmal vorne aufzuschließen. Unser Ziel wird es sein, mit einer guten und kompakten Mannschaftsleistung das Spiel positiv zu bestreiten und im Idealfall mit drei Punkten wieder nach Wien zurückzufahren.“

Anreise im Fanbus Sonntagfrüh

Für die Vienna-Fans gibt es wieder die Möglichkeit im Fanbus anzureisen. Abfahrt nach Graz ist am Sonntag bereits um 6:30 Uhr von der Hohen Warte. Anmeldungen sind unter 0660 524 24 59 möglich. Die Kosten für Hin- und Rückfahrt betragen € 28,- pro Person.

Fotocredit: