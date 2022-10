Wenn´s läuft, dann läuft´s! Zwei Mal in Folge konnte der FC Liefering zuletzt mit drei Punkten als Sieger vom Feld gehen und in der Tabelle einige Plätze gutmachen. Gegen Rapid II gab es gar einen 6:1-Kantersieg, und auch international in der UEFA Youth League konnten viele Burschen mit einem famosen 5:1-Sieg gegen die U19 des FC Chelsea glänzen. Nun wartet der FC Blau-Weiß Linz! Die Partie könnt ihr wie gewohnt am kommenden Samstag um 14:00 Uhr im LIGAPORTAL-LIVETICKER verfolgen.

Am kommenden Samstag geht es für die jungen Lieferinger mit dem gesammelten Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel nach Oberösterreich. Allerdings sollte man gewarnt sein: Der FC Blau-Weiß Linz konnte in 13 Runden immerhin schon sieben Siege einfahren. Fünf Mal gingen die Scheiblehner-Schützlinge als Verlierer vom Platz, nur ein Mal gab es ein Remis – insgesamt stehen die Linzer damit auf dem sechsten Tabellenrang.

Fabio Ingolitsch vor dem Spiel:

„Mit Blau-Weiß Linz bekommen wir es mit dem Titelanwärter und der wohl stärksten Mannschaft der Liga zu tun. Sie zeichnen eine klare Spielanlage mit Struktur und ihre Robustheit aus. Unser Ziel ist es wieder, unsere Prinzipien auf den Platz zu bringen und einen sehr frechen Auftritt hinzulegen. Wir sind bereit für diese schwierige Aufgabe und wollen den Erfolgslauf aus den letzten Wochen fortsetzen.“



Personalsituation

Benjamin Atiabou, Marcel Berki, Dario Bijelic, Daniel Klicnik, Sandro-Luca Molnar und Moussa Yeo sind nicht einsatzbereit.