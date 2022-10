In der 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga gastiert der Bundesliga-Absteiger der Vorsaison in Hütteldorf. Der FC Flyeralarm Admira trifft zum 1. Mal auf den SK Rapid II in „Liga Zwa“– Samstag ab 14:00 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. In der ADMIRAL 2. Liga treffen beide Teams erstmals aufeinander.

Marko Dijakovic (re.) und der SK Rapid II bekamen gegen Oumar Diakite und den FC Liefering meist keinen Zugriff und gerieten in Grödig mit 1:6 unter die Räder. Samstag folgt mit Aufstiegs-Kandidat FC Admira eine wahre "Challenge", wobei Dijakovic den jungen Hütteldorfern nicht helfen kann, weil er gesperrt ist.

Nach "Wunden lecken" Reaktion zeigen

Nach dem gebrauchten Freitag-Abend in der Vorwoche mit der schmerzhaften 1:6-Klatsche beim FC Liefering ging es für Chefcoach Stefan Kulovits und sein Trainerteam in dieser Woche vor allem darum, die richtigen Stellschrauben so zu drehen, damit die Köpfe wieder frei sind. Der SK Rapid II will sich gegen die Admira, den Absteiger der vergangenen Bundesliga Saison, rehabilitieren.

Es ist das erste Duell der beiden Teams seit der Saison 2007/08. Damals trafen die jungen Hütteldorfer in der Regionalliga auf die Südstädter. Das Heimspiel konnte damals mit 3:0 zugunsten von Rapid entschieden werden, die Auswärtspartie endete torlos. In der ADMIRAL 2. Liga treffen die beiden Teams erstmals aufeinander.

Für das Premierenduell muss Rapid II auf den gesperrten Marko Dijakovic verzichten. Außerdem fällt Enes Tepecik wie schon in der Vorwoche gegen Liefering mit einer leichten Bänderverletzung aus. Ein Einsatz im heurigen Jahr ist je nach Heilungsverlauf jedoch vielleicht noch möglich.

"Erwarte mir offenen Schlagabtausch"

Chefcoach Stefan Kulovits: „Die Admira liegt vielleicht sogar etwas hinter den eigenen Erwartungen, doch sie sind eine sehr gute Zweitligamannschaft mit einem guten Mix aus routinierten und jungen Spielern. Ich erwarte mir einen offenen Schlagabtausch, da sie, so wie wir, spielerische Lösungen im Spiel mit dem Ball bevorzugen. Für uns gilt es klar an die Leistungen vor der Partie in Grödig anzuschließen, um wieder unser Spiel zu zeigen und Punkte in Hütteldorf zu belassen.“

Ticketinformation

Tickets für das Heimspiel gegen die Admira und das noch ausstehende Rapid II-Heimspiel im Herbst gegen die Young Violets sind entweder online unter www.rapidshop.at oder direkt im Fancorner Hütteldorf (Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien, MO-SA 11-18:00 Uhr) erhältlich.

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit VIP-Tageskarten für die Partien im Allianz Stadion von Rapid II zu erwerben - dies ist per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! möglich!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL