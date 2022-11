Er ist der Inbegriff des momentanen Höhenflugs beim FC Blau-Weiß Linz: Matthias Seidl. Der 21-jährige, gebürtige Salzburger performed aktuell in herausragender Manier und übernahm mit seinem Dreier-Pack in der vergangenen Runde 14 beim ungefährdeten 4:0-Statement gegen den FC Liefering mit gesamt 11 Treffern die Führung in der Torschützenliste der ADMIRAL 2. Liga. LIGAPORTAL hat den Torgaranten der Stahlstädter zur aktuellen Situation befragt! Nachfolgend das Exklusiv-Interview mit dem "Unterschiedsspieler" in einem wiedererstarkten Kollektiv des Aufstiegs-Kandidaten.

Wurde angeblich mal beim FC Red Bull Salzburg wegen fehlender Schnelligkeit nicht für gut genug befunden: der 21-jährige, gebürtige Salzburger Matthias Seidl, der hier gleich der gesamten Hintermannschaft der Jungbullen vom FC Liefering enteilt war und in dieser Szene auf dem Weg eines seiner 3 Tore ist. In den jüngsten 4 Zweitliga-Partien scorte der ehemalige ÖFB-U19-Teamspieler (5 Einsätze, 1 Tor) 6 Mal für die Blau Weißen, darunter in Runde 14 per Hattrick!

"Wussten trotz negativer Einflüsse und Drucksituation immer was in Mannschaft steckt"

Matthias Seidl über...

...die Negativserie noch vor einigen Wochen und den Turnaround: „Trotz aller negativer Einflüsse und einer wirklichen Drucksituation haben wir immer gewusst, was in unserer Mannschaft steckt. Wir haben uns zusammengesetzt, analysiert – und das Wichtigste – wir haben an uns geglaubt. Das war jetzt auch der Grund, warum wir eindrucksvoll zurückgekommen sind. Wir haben einfach weiter hart gearbeitet, an ein paar Schrauben gedreht und der Erfolg ist zurückgekehrt.“

... sein momentanes Erfolgsrezept: „Ich bereite mich intensiv und akribisch auf jedes Spiel vor – egal, gegen wen es geht. Ich bin frei im Kopf und generell mental sehr gut drauf. Ich weiß, was ich kann, spüre das Vertrauen meiner Mitspieler und dann funktioniert es am Platz sehr, sehr gut. Ausruhen werde ich mich darauf aber sicher nicht. Auch nach einem Hattrick fängt die Vorbereitung auf das nächste Spiel wieder ganz vorne an.“

"Alle glauben an den großen Wurf"

...die Stimmung in der Mannschaft: „Mit 4 Siegen in Folge (Anm.: Meisterschaft) ist die Stimmung natürlich sehr gut. Alle glauben an den großen Wurf und momentan muss man gar nicht viel machen. Es läuft einfach! Insofern schade, dass es nur mehr zwei Spieltage vor der langen Winterpause zu absolvieren gibt.“

... die Zielsetzung: „Wir werden jetzt noch einmal alles reinwerfen, um die letzten beiden Partie erfolgreich gestalten zu können. Wichtig ist eine gute Ausgangslage für das Frühjahr zu schaffen und dem werden wir jetzt alles unterordnen. Natürlich schaut man mit einem Auge auch immer auf die Torschützenliste, aber das Wichtigste ist der Mannschaftserfolg. Der Rest kommt von allein!“

...die anstehende Winter-WM in Katar: „Natürlich werde ich ein paar Spiele verfolgen. Was den Favoriten angeht, das ist natürlich eine schwere Frage. Für mich persönlich werden die Franzosen eine große Rolle spielen.“

Auch beide Brüder fußballerisch aktiv

Zur Person: Matthias Seidl, geb.: 24.01.2001, Kuchl, Größe: 1,75m, offensives Mittelfeld.

Jugendvereine: SV Kuchl, Salzburg, Grödig

Auch seine beiden Brüder spielen aktiv: Simon ebenfalls beim FC Blau-Weiß Linz, Manuel beim SV Kuchl.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at