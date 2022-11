Für den Floridsdorfer Athletiksport-Club geht es am kommenden Freitag zum vorletzten Kräftemessen des Jahres in die Generali Arena - ab 18:10 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Gegen die gastgebenden Young Violets Austria Wien will die Elf vom Trainer-Duo Mitja Mörec & Aleksandar Gitsov in Runde 15 der ADMIRAL 2. Liga eine Reaktion auf die enttäuschende 0:3-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen den FC Dornbirn zeigen. Der FAC will weiters als einziges Team der 2. Liga auswärts unbesiegt bleiben.

"Sind Mannschaft, die vor allem wegen Willen, Leidenschaft und Mentalität funktioniert"

Die letzte Hinrunden-Partie der ADMIRAL 2. Liga führt den Floridsdorfer Athletiksport-Club am Freitag in die 17 Kilometer entfernte Generali-Arena nach Wien-Favoriten. Nachdem der amtierende Vizemeister nach zuletzt 7 Liga-Spielen ohne Niederlage am vergangenen Wochenende eine enttäuschende 0:3-Heimniederlage gegen den FC Mohren Dornbirn 1913 hinnehmen musste, wollen die Floridsdorfer im letzten Auswärtsspiel des Jahres bei den Young Violets Austria Wien wieder überzeugen.

FAC-Trainer Aleksandar Gitsov (Foto oben) im Vorfeld der Partie bei den jungen Veilchen: „Wir müssen jetzt wieder schauen, dass wir in den entscheidenden Momenten konzentriert, ruhig und gleichzeitig auch aktiv bleiben. Gerade gegen Dornbirn haben wir zu oft die Kontrolle über das Spiel verloren. Daraus müssen wir lernen, denn in dieser Liga wirst du sofort bestraft, wenn du nur in einem einzigen Moment unkonzentriert bist und nachlässt. Wir sind eine Mannschaft, die vor allem wegen ihrem Willen, ihrer Leidenschaft und Mentalität funktioniert. Das muss in den verbleibenden beiden Spielen wieder von der ersten Sekunde an spürbar sein.“

Durch die jüngste Niederlage gegen Dornbirn ist der FAC vom dritten auf den 6. Tabellenplatz abgerutscht, kann sich diesen aber mit einem Sieg in der Generali Arena zurückerobern. Die Young Violets rangieren 9 Zähler hinter dem FAC auf Platz 13 und könnten ihrerseits mit einem Erfolg zwei Plätze gutmachen. Gerade zuhause konnte die Elf von Harald Suchard in dieser Saison bisher erst einmal voll anschreiben (3:0 vs. Vorwärts Steyr) und kassierte in den vergangenen beiden Runden zwei deutliche Niederlagen in St. Pölten (0:5) und gegen den SKU Amstetten (1:5).

FAC-Fluch mit Lastminute-Gegentoren

Die Floridsdorfer haderten zuletzt von allem mit späten Gegentreffern, denn acht der bisher 15 Gegentore kassierte der FAC in der Schlussviertelstunde, davon wiederum sieben ab der 90. Minute.

Innenverteidiger Christian Bubalovic (Foto): „Wir müssen das gegen die Young Violets unbedingt abstellen und wieder von der 1. Sekunde an bis zum Abpfiff voll konzentriert auftreten, um dort zu punkten." Der 31-jährige Österreicher mit kroatischer Abstammung stand in sieben von acht Zweitligaduellen für den FAC gegen die Young Violets auf dem Platz.

Die Gesamtbilanz spricht mit 11 Siegen und 8 Remis in 28 Zweitliga- und Regionalliga-Duellen leicht für den FAC. In der 2. Liga ist die Bilanz mit je drei Siegen bei zwei Remis ausgeglichen. Das letzte Aufeinandertreffen entschied der FAC mit einem 2:0-Auswärtssieg in der Generali Arena für sich. Zudem sind die Floridsdorfer in dieser Saison als einziges Zweitligateam auf fremdem Platz noch unbesiegt (drei Siege, vier Remis).

Aleksandar Gitsov rechnet am Freitag dennoch mit einer anspruchsvollen Aufgabe für sein Team: „Ich erwarte ein sehr schwieriges Spiel am Freitag. Die Young Violets haben das ein oder andere Mal unglücklich verloren und in der Höhe oft zu hoch. Wir wollen uns nicht zu sehr auf den Gegner konzentrieren, sondern vor allem auf die Dinge, die wir selbst zuletzt nicht gut umgesetzt haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen.“

Marcus Maier zurück - Leomend Krasniqi gesperrt

Personell ist Defensiv-Allrounder Marcus Maier nach seiner Gelb-Sperre wieder spielberechtigt. Fehlen wird dem FAC hingegen Mittelfeldmotor Leomend Krasniqi nach seiner gelb-roten Karte gegen Dornbirn. Mit Kapitän Mirnes Becirovic, Christian Bubalovic, Clemens Hubmann und Paolino Bertaccini geht der FAC zudem mit vier vorbelasteten Spielern in das Stadtduell mit den jungen Favoritnern.

