In der 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga muss Rapid II noch eine letzte Auswärtsaufgabe in diesem Jahr meistern. Am Freitagabend steht die kurze Reise nach Döbling zur Vienna bevor. Anpfiff ist um 18:10 Uhr und ihr könnt die Partie wie gewohnt im LIGAPORTAL-Liveticker mitverfolgen.

Ausgangslage

Der Heimerfolg über die Admira am vergangenen Samstag war nicht nur ein absolut überzeugender Auftritt über 90 Minuten, sondern auch ein wichtiger Sieg, um zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Außerdem gab es ein Jubiläum zu feiern. In der noch jungen Zweitligageschichte erzielte Denis Bosnjak beim 1:0 das 100. Zweitligator für Rapid II. Auf der Hohen Warte wird es erneut auf die Offensive ankommen, denn die stärkste Defensive der Liga (erst acht Gegentore) trägt Blau-Gelb. Es ist das erste Duell der beiden Mannschaften in der 2. Liga. Zuletzt traf Rapid II 2016/17 in der Regionalliga Ost auf die Vienna. Dabei gingen beide Duelle (0:3 zu Hause, 1:2 auswärts) verloren.

Personelles

Personell wieder ein Thema sind Adrian Hajdari und Jan Kirchmayer, die die Trainingswoche voll mitmachen konnten. Ob es für einen Einsatz am Freitag reicht, entscheidet sich am Spieltag. Ebenso könnte Moritz Oswald nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder in den Kader zurückkehren.

Cheftrainer Stefan Kulovits vor dem Spiel

"Die Vienna hatte einen starken Saisonstart, sammelten als Aufsteiger sofort viele Punkte und haben mit jungen Talenten und Spielern mit Bundesligaerfahrung einen guten Mix. Gerade in den letzten Wochen zeigten sie einen noch aktiveren Fußball und überzeugten mit ihrer starken Defensive. Dennoch wollen wir unser Spiel aufziehen, auch wenn es gegen das mannorientierte Spiel der Vienna schwer wird. Wie letzte Woche müssen wir immer wieder Überzahlsituationen schaffen und Torchancen kreieren.“