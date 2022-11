Nach den torreichen Siegen in Runde 13 und 14 wurde der FC Liefering, aktuell Tabellen-12. der ADMIRAL 2. Liga, am vergangenen Samstag von Aufstiegs-Aspirant FC Blau Weiß Linz beim 4:0 in der Stahlstadt ausgebremst. Doch der Blick bei den Jungbullen ist optimistisch nach vorne gerichtet, um in den nächsten Spielen in Kapfenberg - Samstag, 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - und in Grödig gegen Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira noch "Punkte-Wintervorrat" zu sammeln.

Torjäger Karim Konate und die Jungbullen wollen wieder auf die Siegesstraße einbiegen, nachdem die Ingolitsch-Elf bei der Auswärtstour in Linz "falsch abbog".

In 21. Pflichtpartie und nach englischen Wochen letzte Kräfte bündeln

Die Zeit vor der dreimonatigen Winterpause in der ADMIRAL 2. Liga neigt sich dem Ende zu, und so steht am kommenden Samstag auch schon die letzte Auswärtsfahrt in diesem Kalenderjahr auf dem Programm.

Für die Ingolitsch-Elf geht die Reise in die Steiermark, genauer gesagt nach Kapfenberg und zum mit 6 Zählern nach 14 Runden abgeschlagenen Schlusslicht KSV 1919. Doch die Gastgeber ließen zuletzt mit ihrem ersten Saisonsieg am Sonntag im steirischen Duell bei Aufsteiger SK Sturm Graz II aufhorchen (0:1) und wollen nun auch den ersten Heimsieg im Herbst holen.

Doch auch die Gäste wollen den Dreier und sich mit dem 4. Liga-Sieg weiter von unten in der Tabelle absetzen. Für Kapitän Lukas Wallner ist das Match in Kapfenberg bereits die 21. Pflicht-Partie in diesem Herbst. Ein wahres Mammutprogramm mit 2. Liga und Youth League, wo die Jungbullen in einer Gruppe mit der U19 vom AC Milan, FC Chelsea und Dinamo Zagreb den Sprung in die K.o.-Runde im Frühjahr schaffte.

"Maximale Fokussierung gepaart mit ganz viel Spielfreude"

FC Liefering-Coach Fabio Ingolitsch: „Kapfenberg ist eine zweikampfstarke Mannschaft, die sehr tief im Block verteidigt und uns so vor Aufgaben stellen wird.

Nach dieser hochintensiven Phase wollen wir noch mal alle Kräfte für das Saisonfinish bündeln. Dafür brauchen wir maximale Fokussierung, gepaart mit ganz viel Spielfreude."

Benjamin Atiabou, Marcel Berki, Dario Bijelic, Daniel Klicnik und Sandro-Luca Molnar fehlen beim FC Liefering verletzt. Federico Crescenti und Luka Reischl fallen krankheitsbedingt aus.

Fotocredit: FC Liefering via Getty