Zum Abschluss des Jahres 2022 ist Derbytime in Hütteldorf. In der 16. Runde der ADMIRAL 2. Liga und vor der über 3-monatigen Winterpause empfängt der SK Rapid Wien II die Young Violets Austria Wien im Allianz Stadion – Anpfiff Sonntag, 13. November: 10:30 Uhr - im Ligaportal-LIVETICKER.

Rapid-Youngster wollen Nimbus der Unbesiegbarkeit im kleinen Wiener Derby prolongieren

Das letzte Zweitliga-Spiel in diesem Kalenderjahr 2022 findet in Wien-Hütteldorf statt. Die Zielsetzung für den SK Rapid II ist klar, die Serie an ungeschlagenen kleinen Wr. Derbys soll auch am Sonntag fortgesetzt werden. Nach dem Heimsieg über den FC Flyeralarm Admira und der guten Leistung auf der Hohen Warte gegen die Vienna scheint das Selbstvertrauen zu stimmen.

Die Duelle mit den Young Violets waren stets auf Augenhöhe. 4 Remis und ein 2:1-Heimsieg stehen Grün-Weiß zu Buche. Beim 3:3 im Hinspiel erzielte Almer Softic in Favoriten den Last-Minute-Ausgleich in der 8. Min. der Nachspielzeit per direktem Freistoß. Der Mittelfeldspieler wird jedoch am Sonntag genauso wie Enes Tepecik, Nikolas Sattlberger, Marvin Zwickl, Mustafa Kocyigit und Jan Kirchmayer das Rückspiel verletzungsbedingt verpassen.

In den Kader von Rapid II zurückkehren könnte jedoch Aaron Sky Schwarz, der nach einem Meniskuseinriss schon zwei Mal in der U18 aufgelaufen ist.

"Könnte nächster offene Schlagabtausch werden"

SK Rapid-Cheftrainer Stefan Kulovits: "Es wird sicherlich ein anderes Spiel als in den Wochen zuvor, da wir diesmal auch auf eine sehr junge Mannschaft treffen und es ein Derby ist, das immer Besonderheiten parat hat. Ich erwarte mir ein schönes Fußballspiel, das offensiv ausgerichtet ist, da beide Teams Fußballspielen können und wollen. Daher könnte es der nächste offene Schlagabtausch werden, bei dem wir uns nicht nur Chancen herausspielen wollen, sondern sie auch noch besser verwerten müssen."



Ticketinformation

Tickets für das Heimspiel gegen die Young Violets sind entweder online unter www.rapidshop.at oder direkt im Fancorner Hütteldorf (Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien, MO-SA 11-18:00 Uhr) erhältlich. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit VIP-Tageskarten für die Partien im Allianz Stadion von Rapid II zu erwerben - dies ist per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! möglich!

Fotocredit: Josef Parak