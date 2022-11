Am Sonntagvormittag steigt in der ADMIRAL 2. Liga in Runde 16 das "kleine Wiener Derby" zwischen dem SK Rapid II und den Young Violets Austria Wien im Allianz Stadion in Hütteldorf - ab 10:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Jungveilchen, aktuell nur um einen Punkt besser platziert als der ewige Stadt-Rivale, sinnen nach dem Last-Minute-Ausgleich beim 3:3-Hinspiel auf Revanche. Trainer Harald Suchard: „Dieser Stachel sitzt noch tief. Wir wollen uns die verlorenen Punkte am Sonntag zurückholen!“

Achtungserfolg beim FAC als Mut- und Stimmungsmacher

Nach den empfindlichen Niederlagen gegen SKU Amstetten und SKN St. Pölten feierten die Jungveilchen vergangenen Freitag einen Achtungserfolg, stibitzten beim 0:0 gegen den FAC einen Punkt aus Floridsdorf.

Young Violets-Trainer Harald Suchard blieb seiner Pressing-Strategie treu, der FAC wurde mutig angelaufen und permanent unter Druck gesetzt. Die Defensive zeigte sich deutlich stabiler als zuletzt: „Wir waren wieder kompakter, besser abgestimmt, unser Timing in Pressing-Situationen war gut. Der Gegner hat die Bälle nur unkontrolliert nach vorne geschlagen, genau das wollten wir erreichen.“

Trotzdem blieben gemischte Gefühle. „Dass wir dort nicht gewonnen haben, lag nur an uns. Wir sind im Strafraum nicht zwingend geworden, der letzte Pass kam nicht an, offensiv waren wir insgesamt zu ungenau."



Suchard erwartet "Spiel auf Augenhöhe"

Das soll sich im Idealfall bis Sonntagvormittag ändern, wenn die Veilchen in Hütteldorf auf den SK Rapid II treffen. Der Stadtrivale durchlebte ein gebrauchtes erstes Saisondrittel, kam in den letzten Wochen allerdings wieder in Tritt, was Suchard nicht verborgen blieb: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, das Niveau ist ausgeglichen, beide Teams verfolgen einen ähnlichen Plan, erzeugen früh Druck uns suchen den schnellen Pass in die Tiefe“.

Dass die kleinen Derbies zuletzt immer viel Spektakel boten, ist für den Trainer keine Überraschung: „Dieses Spiel ist – mehr als alle anderen – stark von Emotionen geleitet. Es werden wie immer Kleinigkeiten entscheiden, keine taktischen Raffinessen.“ Der Last-Minute-Gegentreffer vom Hinspiel-3:3 schmerzt Spieler, Betreuer-Team und Fans bis heute. „Das waren verlorene Punkte, die Spieler haben das natürlich nicht vergessen. Wir wollen uns diese Punkte am Sonntag zurückholen!“

Kadernews

Philipp Klein und Esad Bejic sind weiterhin verletzt, ansonsten können Trainer Suchard und sein Team aus dem Vollen schöpfen. Csaba Mester und Mario Gintsberger standen unter der Woche wieder voll im Training und könnten am Sonntag Thema für die Startelf sein.

Ob und wer von der Bundesliga-Mannschaft (ebenfalls Sonntag, allerdings ab 14:30 Uhr gegen den WAC - im Ligaportal-LIVETICKER) aushilft, entscheidet sich wie immer kurzfristig.

Am Sonntag steigt das kleine, große Wiener Derby in der Allianz-Arena. Die Young Violets sinnen nach dem Last-Minute-Ausgleich im Hinspiel auf Revanche.



👉 Vorschau: https://t.co/W5vWn2MM5l

📺 So., 10:30 Uhr, ORF Sport+#fak #faklive #ligazwa pic.twitter.com/KyyyQ5XdxG — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) November 11, 2022

Fotocredit: Josef Parak